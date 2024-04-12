CBS: Иран может нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие сутки

Иран может нанести массированный ракетный удар по Израилю в ближайшие сутки, сообщает CBS со ссылкой на источники в правительстве США. По их данным, атака будет направлена на военные цели в Израиле, и в ней могут быть задействованы более 100 беспилотников и десятки ракет.

Возможная атака станет ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Бейруте 1 апреля, когда погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая высокопоставленных офицеров.

На похоронах убитых членов КСИР бывший командир вооружённого формирования генерал Мохсен Резаи заявил, что решение о мести Израилю принято и обязательно будет исполнено. Отомстить за атаку обещал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Госдепартамент США в четверг выпустил предостережение для американцев, находящихся в Израиле, посоветовав им не выезжать за пределы больших городов, которые лучше защищены системами ПВО. Сотрудникам дипломатических ведомств в стране предписано ждать распоряжений по ходу изменения ситуации.

Также многие страны мира, включая США, Францию, Польшу, Индию и Россию, рекомендуют своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Израиль.

Военные эксперты, опрошенные CBS, считают, что израильской противовоздушной обороне будет сложно отразить атаку предаолагаемого масштаба. По их прогнозам, возможны значительные разрушения, что приведёт к резкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

В то же время командующий Генштаба армии обороны Израиля, генерал Херцл Халеви заявил, что ЦАХАЛ готов встретить любую угрозу и полностью готов к любым действиям - как оборонительным, так и наступательным.

В четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования армии США Майкл Курилла. Он встречается с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и высшим командованием ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден в среду заявил о готовности защищать Израиль "с железной решимостью".

Ранее анонимный источник, близкий к американской разведке, сообщил агентству Bloomberg, что вопрос более не состоит в том, нападет ли Иран на Израиль, а в том, когда это случится. Израиль заявлял о готовности ответить на удар Ирана, в результате чего возросла бы вероятность региональной войны, отмечается в публикации издания The Guardian. Американские официальные представители считают, что такая вероятность сейчас выше, чем когда-либо с начала конфликта в Газе 7 октября прошлого года.

Вечером в пятницу север Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. Исламская группировка "Хезболла" подтвердила, что выпустила по приграничным территориям от 40 до 50 ракет "Катюша". По сообщению армии обороны Израиля, большинство из них были сбиты ПВО, остальные упали в безлюдной местности. Пострадавших нет.