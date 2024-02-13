Частная жизнь Чемезова: не забудьте потушить свет

Сергей Чемезов - это не тот персонаж, про которого можно всуе написать, что он пошел на день рождения к другу. Все, кто написал и опубликовал, уже сидят. Таких двое. Есть третий. Который попросил деньги за то, чтобы удалить публикацию. Разумеется он тоже получил срок (7.5 лет), всего на полгода больше чем те, которые лишь готовили публикацию. Все трое - подчиненные Ксении Собчак. Ее имени в материалах дела нет. Но она тоже была наказана - двумя "компроматными" фильмами на канале НТВ.

Одновременно 5 лет тюрьмы получил публицист Борис Кагарлицкий, которого казалось бы выпустили на свободу. Он заплатил штраф. Но прокуроров эта сенсационная судебная мягкость не устроила. И вот апелляционный суд упек его за решетку.

От тюрьмы и от сумы зарекаться не может больше никто. В эфире журналист-расследователь Илья Давлятчин, адвокат Дмитрий Захватов, блогер Ксения Кагарлицкая. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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