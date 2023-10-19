Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

По последним данным, в результате нападения радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на Израиль 7 октября погибли 19 россиян. Об этом сообщило посольство России в Израиле. 14 октября сообщалось о 16 погибших россиянах.

Без вести пропавшими считаются семеро российских граждан. Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.

Всего в результате нападения джихадистов в Израиле погибли около 1400 человек. По данным палестинской стороны в Газе число погибших приближается к четырём тысячам.

Из-за сложившейся ситуации в Израиле и Палестинской автономии приостановлена работа Русских домов.

Израиль продолжает в Газе военную операцию "Железные мечи", но обещанная наземная операция против радикальных группировок пока не начата. Агентство Reuters сообщает, что Израиль готов к ожесточённым боевым действиям, но власти страны пока не имеют представления о том, что делать с сектором Газа после окончания войны.

Собеседники агентства рассказали, что Израиль планирует уничтожить инфраструктуру радикальных группировок в секторе, в том числе подземных тоннелей. Будущее Газы, по словам источников, будет определено Советом нацбезопасности и военными.

Reuters утверждает, что о важности послевоенного плана для сектора говорили во время своих визитов в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Палестинская сторона обвиняет израильскую армию в атаках на гражданские объекты и мирное население. Руководство Израиля утверждает, что обвинения вырваны из контекста.