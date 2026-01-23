Что скрывают депутаты?

Журналистам запретили фотографировать депутатов Госдумы на заседаниях.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил журналистов в том, что они "ловят" в объективы нелепые моменты с депутатами. По его мнению, фотокорреспонденты "подглядывают" за депутатами и стараются показать их "в плохом виде".

Журналисты не раз фиксировали, как депутаты спят на заседаниях, играют в компьютерные игры и делают селфи вместо обсуждения законопроектов.

Недавно депутат Госдумы Кирьянов на заседании выбирал куртку за 105 тысяч рублей. Когда фото попало в СМИ, Кирьянов начал оправдываться, что он таким образом борется с нелегальной продукцией и ссылку на сайт ему прислали помощники.

В Совете федерации уже давно действует запрет на допуск фотографов в зал пленарных заседаний.

Не любят народные избранники и делиться информацией о своих доходах. В конце прошлого года Госдума приняла закон, отменяющий ежегодные декларации госслужащих. Предусматривается, что они будут обязаны представлять декларации только по особым случаям, а не раз в год, как было прежде.

Издание "Важные истории" составило рейтинг российских пенсионеров-богачей, которые за счет удачного родства с чиновниками приумножили свой капитал во время войны.

Расследователи изучили утечку данных о полученных процентах по банковским вкладам россиян с 2021 по 2024 год. Выяснилось, что депутаты, сенаторы, чиновники высшего ранга и руководители государственных корпораций вместе со своими родными и близкими получили сотни миллионов, а в некоторых случаях — миллиарды рублей в виде процентов по банковским вкладам.

Тайны депутатов и чиновников обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Михаилом Лобановым и главным редактором проекта "Система" Андреем Сошниковым.