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Дальнобойщику арестовали счёт за отказ платить штраф за дискредитацию

Дальнобойщик из Чувашии Алексей Ильин отказался платить штраф по статье о дискредитации российских властей и армии. Ему заблокировали зарплатный счёт.

Ильин сохранил в разделе заметок в "Одноклассниках" два видео: о разоблачении утверждений, что Украина бомбила Донбасс, и о том, что официальная представительница МИД Мария Захарова якобы больна алкоголизмом.

По словам Ильина, в зале суда были просмотрены оба видео. Судья оштрафовала дальнобойщика на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации, однако не смогла внятно объяснить, в чём именно она заключается, рассказал Ильин.

На заседании суда дальнобойщик не признал вину. Он заявил, что не является автором этих видеороликов, не видит в своих действиях ничего противоправного и отказывается платить назначенный штраф.

Спустя время, счёт Ильина, на который он получает зарплату, заблокировали. В телеграм-канале "Сердитая Чувашия" объявили сбор денег для дальнобойщика – его закрыли менее чем через сутки, поблагодарив подписчиков.

  • После вторжения в Украину в КоАП России добавили статью о дискредитации российских властей и армии. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, отличающиеся от официальной позиции российских властей.
  • Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.

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