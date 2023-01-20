Дальнобойщику арестовали счёт за отказ платить штраф за дискредитацию

Дальнобойщик из Чувашии Алексей Ильин отказался платить штраф по статье о дискредитации российских властей и армии. Ему заблокировали зарплатный счёт.

Ильин сохранил в разделе заметок в "Одноклассниках" два видео: о разоблачении утверждений, что Украина бомбила Донбасс, и о том, что официальная представительница МИД Мария Захарова якобы больна алкоголизмом.

По словам Ильина, в зале суда были просмотрены оба видео. Судья оштрафовала дальнобойщика на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации, однако не смогла внятно объяснить, в чём именно она заключается, рассказал Ильин.

На заседании суда дальнобойщик не признал вину. Он заявил, что не является автором этих видеороликов, не видит в своих действиях ничего противоправного и отказывается платить назначенный штраф.

Спустя время, счёт Ильина, на который он получает зарплату, заблокировали. В телеграм-канале "Сердитая Чувашия" объявили сбор денег для дальнобойщика – его закрыли менее чем через сутки, поблагодарив подписчиков.