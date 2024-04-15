Дело о "финансировании экстремизма" членкора РАН Абрамова поступило в суд

В Переславский районный суд Ярославской области поступило уголовное дело члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Абрамова. Следствие по нему, которое вела ФСБ, завершено. Учёного обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Сам он вину отрицает.

67-летний Сергей Абрамов - ведущий российский специалист в области суперкомпьютеров, доктор физико-математических наук. Почти 19 лет он возглавлял Институт программных систем имени А. К. Айламазяна. В поле зрения правоохранительных органов он попал прошлой весной. По версии следствия, Абрамов несколько раз переводил деньги в поддержку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального - на общую сумму семь тысяч рублей. Сам математик неоднократно заявлял, что переводы были сделаны без его ведома.

10 апреля 2023 года у учёного прошел обыск, после чего он провёл более суток в СИЗО и затем был помещён под домашний арест. С 12 апреля 2023 года Абрамова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Соответственно, были заблокированы все его личные счета и счета всех связанных с ним юридических лиц - это четыре компании, занимающиеся, в том числе, суперкомпьютерными технологиями. 30 ноября суд удовлетворил ходатайство ФСБ о помещении Абрамова в психиатрическую больницу для экспертизы. Там его признали вменяемым.

По статье о финансировании экстремизма учёному может грозить до восьми лет лишения свободы.