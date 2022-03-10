Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума разрешила судить депутата Валерия Рашкина за браконьерство

Валерий Рашкин (в центре) на митинге в Москве, архивная фотография

Госдума в четверг проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности, члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Он обвиняется в незаконной охоте, ему грозит реальный срок заключения. Уголовное дело было возбуждено после организации парламентарием протестных акций против фальсификаций на парламентских выборах.

Рашкин — член КПРФ, он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.

В октябре депутат был задержан в лесу в Саратовской области. В багажнике его машины была обнаружена туша лося, но у него не было разрешения на охоту. Сам он сначала отрицал участие в незаконной охоте, а потом заявил, что не знал, что охота была незаконной. В конце ноября нижняя палата лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него.

Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов. В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространении недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG