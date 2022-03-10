Госдума разрешила судить депутата Валерия Рашкина за браконьерство

Госдума в четверг проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности, члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Он обвиняется в незаконной охоте, ему грозит реальный срок заключения. Уголовное дело было возбуждено после организации парламентарием протестных акций против фальсификаций на парламентских выборах.

Рашкин — член КПРФ, он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.

В октябре депутат был задержан в лесу в Саратовской области. В багажнике его машины была обнаружена туша лося, но у него не было разрешения на охоту. Сам он сначала отрицал участие в незаконной охоте, а потом заявил, что не знал, что охота была незаконной. В конце ноября нижняя палата лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него.

Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов. В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространении недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.