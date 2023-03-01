Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй в интервью каналу Fox News назвал утечку из китайской лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии COVID-19. По его словам, ведомство "уже довольно давно" считает это приоритетной версией.

Заявление Рэя прозвучало через несколько дней после того, как стало известно, что такую версию рассматривает американское министерство энергетики, курирующее сеть научных лабораторий. Газета The Wall Street Journal отмечала, что два ведомства пришли к такой гипотезе независимо друг от друга.

Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.

В интервью Fox News Рэй также обвинил правительство Китая в попытках остановить усилия США по расследованию причин пандемии. "Китайское правительство... делало все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу, выполняемую правительством США и близкими иностранными партнерами", – заявил он. Пекин версию о лабораторном происхождении вируса категорически отрицает.

Гипотеза о лабораторном происхождении появилась сразу после начала вспышки болезни в городе Ухань в Китае в 2019 году. Её сторонники отмечали, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В нём, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу, вызывающему, COVID-19.

В апреле 2020 канал Fox заявлял, что первым пациентом с болезнью был сотрудник уханьской лаборатории. В 2002–2003 годах Всемирная организация здравоохранения обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских вирусологических центров.

Версия о лабораторном происхождении не обязательно предполагает, что вирус был создан искусственно. Он мог быть обнаружен в природе и исследоваться учёными или даже быть среди собранных образцов, не дошедших до стадии исследования. Американская разведка в своём секретном докладе склоняется к тому, что сотрудники уханьской лаборатории не знали об утечке на момент начала пандемии.