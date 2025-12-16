ЕСПЧ признал политически мотивированным преследование ФБК

Европейский суд по правам человека признал незаконным и политически мотивированным преследование российскими властями Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и их сторонников. В телеграм-канале "Юристы. Команда Навального" отмечается, что это самое большое дело в ЕСПЧ за всю историю ФБК.

Решение касается жалобы 139 заявителей, ЕСПЧ присудил истцам компенсации в размере от 5000 до 30 000 евро. Всего суд обязал Россию выплатить заявителям более 1,7 миллиона евро.

"ЕСПЧ полностью поддержал нашу позицию и постановил, что с 2019 года Россия занималась политическим преследованием легальной политической оппозиции – включая обыски, аресты счетов, запрет участвовать в выборах, статусы "иноагентов" и "экстремистов", – сообщила "Команда Навального".

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ФБК по статье об отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Отмыванием денег сотрудники правоохранительных органов назвали пожертвования в фонд. В рамках этого дела прошли обыски у сотен сотрудников ФБК и штабов Навального, а также их родственников.

"Сегодняшнее решение касается десятков тысяч бывших сотрудников, волонтеров, доноров, участников тех или иных проектов ФБК. ЕСПЧ признал: атака путинского режима на нас в 2019 году была актом политических репрессий", – написал оппозиционер Леонид Волков.

В октябре 2019 года Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иноагентов", в 2021 году Мосгорсуд объявил ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность, после чего были возбуждены десятки уголовных дел о донатах фонду. В ноябре 2025 года Верховный суд России признал террористической организацией американское юрлицо ФБК – The Anti-Corruption Foundation (ACF).

Как пишет юрист Александр Помазуев, относительно включения ФБК в реестр "иноагентов" в решении ЕСПЧ говорится, что "такие карательные санкции, налагаемые в ответ на законную гражданскую активность, были не только несоразмерны, но и способны оказывать сдерживающее воздействие на гражданское общество и общественный дискурс в целом".

Относительно объявления ФБК экстремистской организацией в документе сказано, что "эти события демонстрируют широкомасштабное и карательное действие концепции "экстремизма" и сдерживающий эффект, который она оказывает на политическое самовыражение и объединения. Такие последствия выявляют систему, в которой мирное и законное поведение клеймится и криминализируется".

По словам Помазуева, признание в ЕСПЧ того, что преследование было политически мотивированным – это очень редкий случай. "Это ставит жирную точку в вопросе о том, было ли законным преследование Алексея Навального и его сторонников. Решением суда, которое Россия обязалась признавать независимо от выхода из Совета Европы, установлено, что государство годами незаконно преследовало своих политических противников", – заявил юрист.