"Эта музыка заставляет плакать". Голландский хор поет украинские песни

Всемирно известный Византийский хор, в репертуаре которого – старинные украинские песни, почти полностью состоит из нидерландцев. Они не знают украинского языка и не понимают его, однако, услышав украинские музыкальные композиции, раз и навсегда полюбили их звучание, и теперь профессионально воспроизводят его сами.

Под руководством украинского хормейстера, 75 лет назад основавшего коллектив, научились украинской песне и музыке, и теперь популяризируют их, а заодно украинскую культуру и традиции в мире. Византийский хор выступал перед Папой Римским, пел в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, соборе Парижской Богоматери.

"Приятно учиться петь украинские песни у голландцев. Как-то в сердце все переворачивается, когда я пою или "Думы мои" Тараса Шевченко, или гимн, или еще какие-то церковные песни. Очень приятно, что голландцы поддерживают эту традицию петь украинские песни", — говорит участник Византийского хора в Утрехте Владимир Карман.

Гимн исполняет хор, где почти все – нидерландцы. У них нет украинских корней, они не учили украинский язык и прежде даже почти не слышали о стране, где на нем говорят.

"Я и не знал, что звучит украинская песня. Была одна церковь, в которой выступал этот хор. Когда они начали петь, что-то случилось со всем моим телом. Я чуть не расплакался, чего никогда не случалось раньше. Подумал: что это за музыка, которая заставляет меня плакать, даже если я не понимаю текст или то, о чем они поют? Они просто говорили "Отче наш”, — рассказывает Бен Ренсен, участник Византийского хора в Утрехте.

Византийский хор – всемирно известный. Появился еще в пятидесятых годах. Коллектив основал украинский музыковед, оперный певец Мирослав Антонович. Он эмигрировал во время Второй мировой войны. Сначала в его хоре пели только украинцы. Но в какой-то момент голосов стало не хватать.

Писали, что украинский дирижер уничтожит голландские голоса. Но произошло наоборот: голландские певцы зазвучали лучше

"Раньше хор состоял из украинских семинаристов из Львова. Они становились священниками – хор становился меньше. А когда участников стало слишком мало, дирижер Мирослав Антонович опубликовал статью в местной газете в Утрехте, пригласил в хор голландцев. Мой дед был одним из первых семи присоединившихся певцов. Позже это сделал мой отец. Журналисты в газете писали, что этот украинский дирижер уничтожит голландские голоса из-за манеры пения. Но произошло наоборот: голландские певцы зазвучали лучше. И существование хора 75 лет спустя доказывает это", – говорит участник Византийского хора Петер Аммерлаан.

Основатель хора транскрибировал украинские песни на нидерландском. Слова разобрал на слоги, научил правильно произносить звуки. Каждую песню перевел, чтобы исполнители знали, о чем поют. Во многом им помогает Антонович-младший.

Роман родился и вырос здесь, поэтому украинский язык – не его родной. Но вовсе не чужой, благодаря отцу, который берег традиции на работе и дома.

"Стараюсь не забывать, чему научился от отца. Я немного выучил украинский, могу читать на нем, могу переводить для других хористов и следить за правильностью фонетики и произношения в песнях. Но также у нас много записей, где это можно услышать. Многие песни о девушках, ребятах, фермах, прекрасных лесах, поэтому это очень легко. Сама мелодия говорит, о чем петь", – рассказывает участник Византийского хора Роман Антонович.

Многие украинцы имеют пассивную позицию. Хотелось бы, чтобы больше мы полюбили наше.

Носитель украинского в Византийском хоре сейчас – один, и он самый молодой его участник. Владимир приехал из Тернополя в Утрехт за несколько недель до полномасштабной войны – здесь с семьей и остался. У опытных нидерландских хористов учится искусству пения и управлению голосом. Обучает их и сам – правильному языку и произношению.

"Очень бы хотелось, поскольку здесь многие украинцы приехали, чтобы они как-то присоединялись. Но многие украинцы имеют такую пассивную позицию. И это как-то так… не очень приятно. Хотелось бы, чтобы как-то больше мы полюбили наше. Ценили то, что наше здесь – ценится!" – говорит участник Византийского хора Владимир Карман.

В репертуаре хора – литургическое пение на церковнославянском языке и народная, более зажигательная музыка, на украинском. Тексты Шевченко и композиции Лысенко. Песенный репертуар сознательно не обновляют. Удлиняют жизнь более старым произведениям.

"Мы – "музей" старых украинских песен. Большинство песен из нашего репертуара не исполняют сейчас в Украине. Украинцы поют более современные – даже в церкви. Но мы поем старинные церковные и народные песни", – считает хорист Петер Аммерлаан.

Они обращались к нам на украинском, а я не понимаю язык

За свою продолжительную историю хор успел дать тысячи концертов. Как звучит украинская песня – благодаря нидерландцам – услышали в Канаде, США, по всей Европе. Коллектив выступал в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, соборе Парижской Богоматери, базилике Святого Петра в Ватикане. Но больше всего коллектив переживал за концерты в Украине. Хотели, чтобы там оценили свои же песни в их исполнении.

"Некоторые люди были удивлены: они обращались к нам на украинском, а я не понимаю язык. Некоторые из нас немного понимают, но не я. Я только видел [в текстах песен] язык ваших бабушек и дедушек – на этом все. Мне понравилась ваша страна! Там вкусная еда. И люди там больше взаимодействуют социально, чем у нас в Нидерландах. Здесь более разделены", – сокрушается президент Византийского хора Эрик ван Грикен.

В последний раз Византийский хор в составе более чем тридцати участников выступал в Украине во время пандемии ковида. Концерты там на паузе – слишком опасно. Но как только война закончится, нидерландский хор обещает новый тур по украинским городам и селам. Если хор – еще будет существовать.

Думаю, мы последние из могикан

"Молодежь не хочет петь – это ужасно! Музыка старая. Не понимают, зачем петь. Дел много. Думаю, мы последние из могикан. Но мы отчаянно пытаемся найти новобранцев. У нас очень веселая компания – между собой. Но я мечтаю дирижировать хором из тридцати-сорока мужчин. Так было, когда на этом месте стоял Доктор Антонович. Это мое заветное желание. Однако, честно говоря, не верю, что эти времена вернутся", – говорит дирижер хора Ричард ван Влит.