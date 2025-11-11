Ссылки для упрощенного доступа

ФСБ утверждает, что сорвала операцию разведки Украины по угону МиГ-31

МиГ-31, иллюстративное фото
МиГ-31, иллюстративное фото
ФСБ России заявила во вторник о пресечении операции украинской военной разведки, которая якобы планировала завербовать российских летчиков, чтобы угнать за границу сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Пилотам, как утверждается, обещали выплатить три миллиона долларов.

"Вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", - приводит "Интерфакс" заявление российской спецслужбы.

Украина утверждения российской спецслужбы пока не комментировала.

По версии ФСБ, "масштабная провокация" готовилась при участии "британских кураторов". Спецслужба указывает, что самолёт с ракетой "Кинжал" планировалось направить в район дислокации авиабазы НАТО в Констанце, на территории Румынии.

От британских властей никаких комментариев также не поступало. Лондон - один из ведущих союзников Украины, оказывающий ей поддержку в отражении российской агрессии в ходе полномасштабной войны. Великобритания неоднократно предупреждала о попытках российской разведки посеять хаос в Европе, чтобы подорвать демократические устои европейских государств, отмечает Reuters.

Позднее во вторник Центр общественных связей ФСБ передал, что в ответ на попытку угона МиГ-31 российские военные нанесли удар по центру радиоразведки украинской военной разведки в Броварах, а также по аэропорту "Староконстантинов" в Хмельницкой области, где дислоцировались самолеты F-16.

