ФСБ задержала супружескую пару по обвинению в госизмене 

В городе Нижний Тагил Свердловской области ФСБ задержала супружескую пару по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.

Как сказано в пресс-релизе ФСБ, мужчина и женщина, имена которых не называются, "за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против вооружённых сил России". Утверждается, что супруги были связаны с предприятием оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле и уже "признались в передаче чертежей".

Правозащитники отмечают, что в последнее время в России резко увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых по статьям о шпионаже и государственной измене. Только в марте ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, обвинив его в попытке передать украинской разведке информацию об объектах Минобороны, жительницу Москвы по обвинению в помощи украинской армии, 18-летнего студента из Карелии по схожему обвинению, а также журналиста американской газеты Wall Street Journal - якобы тот по заданию США занимался сбором сведений об одном из засекреченных предприятий российского ВПК.

В начале апреля суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о государственной измене жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По версии ФСБ, он якобы планировал вступить в ряды Вооружённых сил Украины. А в Москве по обвинению в шпионаже была арестована женщина, известно только её имя - Оксана Фёдорова. Никакой другой информации ни об уголовном деле, ни о личности обвиняемой, нет. Материалы следствия засекречены, а суд по мере пресечения Фёдоровой прошёл в закрытом режиме.

В конце февраля Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, призвал спецслужбу активнее "пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество", а также "использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию".