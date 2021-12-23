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GitHub оштрафовали на 1 млн рублей за списки голосования от Навального

Протест в Москве в августе 2021 года

Таганский районный суд Москвы оштрафовал один из крупнейших зарубежных сервисов для разработки IT-проектов GitHub на миллион рублей. В сервисе отказались удалять списки "Умного голосования". Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Роскомнадзор составил на сервис протокол в начале декабря. В ведомстве требовали удалить список "Умного голосования", так как "он используется для продолжения деятельности ФБК" (признана экстремистской организацией и иноагентом). Хотя сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России.

По той же причине перед выборами в Госдуму в сентябре сайт "Умного голосования" внесли в реестр запрещенных в России. Также перед выборами AppStore и Google Play удалили приложение Навального. Мессенджер Telegram удалил бот "Умного голосования", а YouTube заблокировал видео со списками рекомендаций.

  • В сентябре команда оппозиционного политика Алексея Навального выложила на GitHub списки кандидатов, которых предлагал поддержать проект "Умное голосование" вместо кандидатов в Госдуму от "Единой России". Незадолго до этого в России начали блокировать Google Docs, где списки выложили изначально. В итоге Google Docs удалил два документа с рекомендованными кандидатами.
  • В марте 2021 году GitHub оказался в числе сайтов, работу которых Роскомнадзор замедлил наряду с замедлением работы твиттера. В 2014 году Роскомнадзор вносил GitHub в черный список за файл suicide.txt, а позже заблокировал сайт за содержание запрещенного контента.
  • За последний год суды оштрафовали за неудаление запрещенного контента Twitter, Facebook, Instagram, Вконтакте и Одноклассники. Протокол составили также на Google. Сумма штрафов, по подсчетам "Интерфакса", с начала года превысила 200 миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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