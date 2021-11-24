Режим всегда прав: гражданин без прав?

65% участников опроса "Левада-центра" (объявлен иноагентом). ответили, что за последние 5 лет их права не нарушались. Наоборот, считают 32% респондентов. На первое место среди нарушенных прав впервые вышла свобода слова.
Что меняется в сознании людей? Обсуждают руководитель отдела социокультурных исследований Алексей Левинсон и член Бюро партии "Яблоко" режиссер Александр Гнездилов.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы «Лицом к событию» 24 ноября в 19:05
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.