Глава СПЧ о приговоре Юферову: "Надо было отправить горшки выносить"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что 19-летнему студенту Матвею Юферову, приговорённому к четырём годам колонии по обвинению в публичном оскорблении ветеранов, нужно было "дать месяц обязательных работ" и отправить его "выносить горшки".
Фадеев привёл приговор, вынесенный Юферову, в качестве примера "нарушения в судопроизводстве баланса между тяжестью преступления и наказанием".
Глава СПЧ добавил, что сейчас в России могут осудить на пять лет за убийство, в то время как "блогер получает четыре года колонии за то, что помочился не туда".
Студент Российского государственного гуманитарного университета Матвей Юферов был задержан в конце ноября после публикации в инстаграме видео, на котором он справляет нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны. Потерпевшим по делу проходил 69-летний сын ветерана. Он заявил, что обижен поступком студента. После задержания Юферова принёс извинения и заявил, что не хотел никого оскорбить.
Следствие по делу студента завершили за рекордные три дня, над ним работали пять следователей. Один из них прямо заявил адвокату Юферова, что дело - политическое, и что "сейчас такие времена".
Поправка об ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника Великой Отечественной войны.
- Валерий Фадеев был назначен Владимиром Путиным главой СПЧ в октябре 2019 года. До этого он был главой Общественной палаты России, работал ведущим на Первом канале, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Также он является членом высшего совета партии "Единая Россия" и членом центрального совета "Общероссийского народного фронта".
- После того, как Фадеев стал главой СПЧ, из Совета были исключены многие оппозиционно настроенные его члены. Сам Фадеев осудил проведение несогласованных митингов, выступил против амнистии для осуждённых по "московскому делу", а позже решил не показывать доклад правозащитников об этом деле Владимиру Путину. Кроме того, глава СЧП отказался комментировать приговор по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", зато заявил о планах Билла Гейтса "чипировать" население Земли.
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