Глава СПЧ о приговоре Юферову: "Надо было отправить горшки выносить"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что 19-летнему студенту Матвею Юферову, приговорённому к четырём годам колонии по обвинению в публичном оскорблении ветеранов, нужно было "дать месяц обязательных работ" и отправить его "выносить горшки".

Фадеев привёл приговор, вынесенный Юферову, в качестве примера "нарушения в судопроизводстве баланса между тяжестью преступления и наказанием".

Глава СПЧ добавил, что сейчас в России могут осудить на пять лет за убийство, в то время как "блогер получает четыре года колонии за то, что помочился не туда".

Студент Российского государственного гуманитарного университета Матвей Юферов был задержан в конце ноября после публикации в инстаграме видео, на котором он справляет нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны. Потерпевшим по делу проходил 69-летний сын ветерана. Он заявил, что обижен поступком студента. После задержания Юферова принёс извинения и заявил, что не хотел никого оскорбить.

Следствие по делу студента завершили за рекордные три дня, над ним работали пять следователей. Один из них прямо заявил адвокату Юферова, что дело - политическое, и что "сейчас такие времена".

Поправка об ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника Великой Отечественной войны.

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