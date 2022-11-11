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Голикова предложила запретить аборты подросткам без ведома родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву представить предложения о запрещении искусственного прерывания беременности у подростков 15-17 лет без согласия их родителей. По действующему законодательству, несовершеннолетние начиная с 15 лет могут самостоятельно принимать решения о любых медицинских вмешательствах, в том числе и об аборте.

Как сообщает "Интерфакс", такое поручение вице-премьер дала на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Кроме того, Голикова поручила обновить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности и внести в них блок о потенциальном вреде абортов. Минздрав и Минтруд, по поручению Голиковой, должны будут разработать порядок анкетирования женщин, желающих прервать беременность, и единый порядок предабортного консультирования. Ведомства должны представить свои предложения до 1 февраля будущего года.

Росздравнадзор вместе с Минздравом должны также ужесточить меры ответственности медицинских учреждений за нарушения законодательства в отношении абортов - несоблюдение обязательных "дней тишины", отсутствие предабортного консультирования и т.д.

  • Законодательные попытки ограничить репродуктивные права женщин в России ведутся уже давно. В 2011 году на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, согласно которому замужним женщинам нужно было получить согласие мужа на прерывание беременности. В 2013 году депутат Госдумы Елена Мизулина предложила ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, которые не дают женщинам времени на раздумья при прерывании беременности. В 2015 году она вместе с другими депутатами внесла в Госдуму законопроект о запрете абортов вне государственных учреждений. Авторы документа также предлагали запретить оплачивать аборты из фондов ОМС.
  • В 2019 году депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. В 2020 году инициативы стали более изощренными: в Минздраве, например, предложили создать абортарии в системе ФСИН и проводить прерывание беременности только там.
  • Сократить финансирование клиникам, проводящим аборты, предлагала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
  • За ограничение и даже полный запрет абортов в России неоднократно выступали также иерархи Русской православной церкви.

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