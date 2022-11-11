Голикова предложила запретить аборты подросткам без ведома родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву представить предложения о запрещении искусственного прерывания беременности у подростков 15-17 лет без согласия их родителей. По действующему законодательству, несовершеннолетние начиная с 15 лет могут самостоятельно принимать решения о любых медицинских вмешательствах, в том числе и об аборте.

Как сообщает "Интерфакс", такое поручение вице-премьер дала на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Кроме того, Голикова поручила обновить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности и внести в них блок о потенциальном вреде абортов. Минздрав и Минтруд, по поручению Голиковой, должны будут разработать порядок анкетирования женщин, желающих прервать беременность, и единый порядок предабортного консультирования. Ведомства должны представить свои предложения до 1 февраля будущего года.

Росздравнадзор вместе с Минздравом должны также ужесточить меры ответственности медицинских учреждений за нарушения законодательства в отношении абортов - несоблюдение обязательных "дней тишины", отсутствие предабортного консультирования и т.д.