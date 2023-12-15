"Голос" признали "иноагентом" за подставные 200 рублей – "Вёрстка"

Движению в защиту избирателей "Голос" намеренно перевели деньги, чтобы признать "иноагентом". Об этом пишет "Вёрстка" со ссылкой на источник, близкий к Минюсту России.

Российские власти внесли "Голос" в реестр "иноагентов" перед выборами 2021 года из-за перевода двухсот рублей от гражданки Армении. По словам собеседника "Вёрстки", перевод был сделан специально, чтобы было за что "взять" представителей движения.

Источник издания рассказал, что раньше в список "иноагентов" вносили по двум показателям: "раздражитель для власти" и иностранное финансирование. Причём, если финансирование найти не удавалось, потенциальному "агенту" могли отправить деньги из-за рубежа от подставного человека.

Небольшие денежные переводы от иностранцев фигурировали и в делах других "иноагентов". Ряд активистов "Голоса" внесли в реестр из-за перевода 200 рублей от таджикского строителя, 171 рубля от марокканского студента, 500 рублей от гражданина Узбекистана и выплат от "Лиги избирателей", которую саму признали "иноагентом" из-за перевода 230 рублей от гражданки Молдовы (этот перевод "Лига" вернула).

Якутского правозащитника Степана Петрова наделили соответствующим статусом из-за пяти тысяч рублей от уроженки Кыргызстана. Причём Минюст не доказал, что она до сих пор является гражданкой этого государства, говорил Петров.

С декабря 2022 года власти могут признавать "иноагентом" любого, кто находится "под иностранным влиянием". С тех пор, по словам другого собеседника "Вёрстки", тоже связанного с Минюстом, основным фактором для включения в реестр стало раздражение представителей власти.

В Минюст "можно буквально обратиться через знакомых, сказать, такие-то меня раздражают, обратите на них внимание", – утверждает источник "Вёрстки", добавляя, что в министерстве и сами занимаются мониторингом.