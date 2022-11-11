В Государственной думе предложили ввести не только административную, но и уголовную ответственность за пропаганду " нетрадиционных сексуальных отношений", законопроект о запрете которой находится на рассмотрении депутатов.

Уголовная ответственность вносится одной из поправок к законопроекту ко второму чтению. Согласно тексту документа, наказание может грозить тем, кто нарушит закон повторно: до года лишения свободы, если правонарушение касалось взрослой аудитории, и до трёх лет, если речь пойдёт о несовершеннолетних.

Финальная таблица поправок ещё не полностью сформирована, сообщает РБК, и не была вынесена на обсуждение профильным комитетом. Тем не менее журналистам издания и агентства РИА "Новости" удалось ознакомиться с предложением депутатов. В Уголовный кодекс добавят новую статью 151.3, наказывающую за повторные нарушения. Первичные же нарушения будут предполагать штраф до 400 тыс. рублей для физических лиц и до 5 млн рублей - для юридических.

Законопроект о запрете пропаганды был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. Он подразумевает ограничение информации о таких темах, как женская и мужская гомосексуальность, трансгендерность, а также педофилия.

С 2013 года распространение такой информации запрещено среди несовершеннолетних. Новый законопроект должен распространяться на аудиторию любого возраста.

Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения "пропаганды", и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления.

Правозащитники и активисты, работающие с ЛГБТ+ группами, уверены, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к ЛГБТ+-людям, пагубно повлияет на психику ЛГБТ+-подростков. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.