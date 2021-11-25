Госдума в четверг рассмотрит вопрос о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. Представление генпрокурора Игоря Краснова поступило в нижнюю палату на прошлой неделе. Парламентарий подозревается в незаконной охоте.
В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
66-летний депутат был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в лесу в Саратовской области. Представители правоохранительных органов заявили, что он в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была найдена туша лося, хотя охота на этих животных в том районе запрещена.
Депутат отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что нашёл лося уже убитым. Но позднее он признал, что действительно застрелил его. По его словам, он мог стать жертвой провокации. Он заявил, что готов компенсировать ущерб: выплатить штраф и купить лосиху и выпустить её на месте охоты.
22 ноября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить Рашкина неприкосновенности. В случае, если он будет привлечён к уголовной ответственности, он лишится и мандата. По вменённой статье ему грозит штраф или заключение на срок от трёх до пяти лет.
- Ещё одно представление генпрокурора просит разрешить привлечь Рашкина к административной ответственности по статье об отказе от медицинского освидетельствования. Правонарушение приравнивается к пьяной езде и влечёт наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. Полицейские не имели права направлять депутата на освидетельствование, так как это запрещает им сделать его неприкосновенность.
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