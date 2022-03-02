Генпрокуратура запросила у Государственной думы разрешения передать в суд уголовное дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Парламентарии должны будут проголосовать за отмену неприкосновенности коммуниста. Следствие обвиняет его в незаконной охоте. Уголовное дело было заведено после участия Рашкина в протестах против признания незаконными результаты парламентских выборов.

Рашкин был задержан в октябре в лесу в Саратовской области. В багажнике депутата была обнаружена туша лося. Сам он сначала отрицал участие в незаконной охоте, а потом заявил, что не знал, что охота была незаконной. В конце ноября нижняя палата лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела.

Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов. Депутат организовывал протесты против результатов выборов в Госдуму в 2021 году и акции с требованием отменить результаты электронного голосования в парламент. Оппозиция посчитала результаты сфальсифицированными.

Глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба заявил газете "Коммерсантъ", что комиссия сможет рассмотреть представление Генпрокуратуры на следующей неделе, после чего вопрос будет вынесен на общее голосование. По вменённой статье Рашкину грозит до 5 лет тюрьмы.