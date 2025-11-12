Продавай, пока выгодно

У компании "Лукойл" проблемы. После отказа США одобрить продажу зарубежных предприятий компаний нефтетрейдеру Gunvor компания оказалась перед угрозой потери международных активов и российского бизнеса. Власти Болгарии просят отложить вступление санкций против "Лукойла", которому принадлежит крупнейший НПЗ в Бургасе мощностью 195 000 баррелей в сутки. Этот завод — крупнейший в Юго-Восточной Европе. В Румынии власти задумываются о национализации НПЗ Petrotel, он принадлежит "Лукойлу", а в Финляндии закрывается сеть АЗС принадлежавших дочке российской компании.

21 ноября вступает в силу запрет Минфина США на содействие "Роснефти" и "Лукойлу", а также их дочерним предприятиям. У "Роснефти" меньше зарубежных активов, чем у "Лукойла".

По данным Reuters, "Лукойл" уже объявляет форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" в Ираке. Это одно из самых крупных месторождений нефти в мире. В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, он принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Власти Болгарии заявили, что принимают меры по безопасности на заводе.

В России глаз на "Лукойл" положил глава "Роснефти" Игорь Сечин, пишет The Moscow Times.

О судьбе компании "Лукойл" и новых налогах для бизнеса и россиян говорим в программе "Лицом к событию " с экспертом в нефтегазовой отрасли Михаилом Крутихиным.