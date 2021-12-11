"Группа семи" призвала к возобновлению "нормандского формата"

Для урегулирования наращивания российских войск вблизи границы с Украиной сторонам нужно вернуться к переговорам. Об этом на саммите "Группы семи" в Ливерпуле заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, урегулировать ситуацию необходимо политически, в рамках "нормандского формата".

Ранее Бербок встретилась с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Они осудили российскую агрессию в отношении Украины.

За возобновление переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.

США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.

Москва отрицает предположения о вторжении и подготовке военной операции. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

Переговоры в "нормандском формате" проходят с участием "нормандской четверки", в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции. Они занимаются выработкой политического решения по урегулированию конфликта в Донбассе.

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