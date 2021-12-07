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Gulagu.net рассказал о смерти заключённого колонии в Приморье после избиения спецназом

В исправительной колонии №27 Приморского края в посёлке Волчанец к востоку от Владивостока сотрудники правоохранительных органов устроили массовое избиение заключённых. Пострадали более 150 человек, один из них через сутки скончался. Об этом в своёмс ютьюб-канале заявил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По данным Осечкина, в 6 часов утра 3 декабря в колонию вошли более 250 бойцов ФСИН, ФСБ и Росгвардии. Они, как утверждается, применяли светошумовые гранаты, электрошокеры и резиновые палки. Избитых заключённых вывезли в следственные изоляторы в Уссурийске и рядом с ним.

Тяжёлые травмы получили 16 человек. Чеченец Хусейн Адаханов умер на следующий день, заявил правозащитник. Официальная причина смерти заключённого — сердечная недостаточность.

Региональное управление ФСИН рассказало о проведении спецоперации против членов запрещённой экстремистской организации, — передаёт редакция Сибирь.Реалии. Ей ведомоство и Верховный суд России называют неформализованное движение "Арестантский уклад един", по сути — идеологию профессиональных преступников в России.

Заключенные, как утверждают в службе, препятствовали сотрудникам ФСИН системы исполнять свои служебные обязанности и оказали сопротивление. О гибели заключённого не сообщается.

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