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Археология

Запрещенная в России АУЕ. Эфир в 18:05

Антрополог Дмитрий Громов и правозащитник Сергей Охотин о том, как блатная субкультура стала экстремистской

Верховный суд России признал движение АУЕ («арестантский уклад един») экстремистской организацией. Что такое АУЕ, почему это движение так быстро распространилось среди молодежи, и может ли криминальная субкультура угрожать государству?

Гости Радио Свобода – Дмитрий Громов, антрополог, руководитель Группы городской антропологии Института этнологии и антропологии РАН, и Сергей Охотин, правозащитник, директор Центра практических консультаций. Эфир в 18:05.

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