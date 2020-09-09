Запрещенная в России АУЕ. Эфир в 18:05

Верховный суд России признал движение АУЕ («арестантский уклад един») экстремистской организацией. Что такое АУЕ, почему это движение так быстро распространилось среди молодежи, и может ли криминальная субкультура угрожать государству?

Гости Радио Свобода – Дмитрий Громов, антрополог, руководитель Группы городской антропологии Института этнологии и антропологии РАН, и Сергей Охотин, правозащитник, директор Центра практических консультаций. Эфир в 18:05.