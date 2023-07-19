Икону Рублёва "Троица" увезли из храма Христа Спасителя на реставрацию

Икону Андрея Рублёва "Троица", которая с 3 июня выставлялась в московском храме Христа Спасителя, в среду перевезли во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. Там ей предстоит пройти консервацию и реставрацию. Ранее искусствоведы выступали против экспозиции "Троицы" в церкви, объясняя, что из-за ветхости шедевра хранение вне музейных условий может привести к необратимым повреждениям.

В центре Грабаря реставраторы должны будут подготовить икону к окончательному перемещению на постоянное место хранения в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. 12 июля Министерство культуры России и Русская православная церковь подписали договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет с возможностью продления. При этом икона остаётся предметом Музейного фонда России в оперативном управлении Третьяковской галереи. Ответственность за её хранение распределена между обеими сторонами.

Реставраторы также оценят возможный ущерб, который иконе могли нанести транспортировка и экспозиция в храме Христа Спасителя. Там она выставлялась не в герметичной капсуле с климат-контролем, а в обычной стеклянной витрине. Специалисты отмечали, что температурные показатели в храме были в пределах нормы, а влажность на 10-15% ниже требуемой, что могло привести к рассыханию красочного слоя.