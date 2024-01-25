Ил-76. Где люди?

Российская сторона уверенно распространяет списки 65 украинских военнопленных, погибших, по ее заявлениям, в ИЛ-76, сбитом над Белгородом. Чем, кроме этих списков, доказывается факт нахождения на борту этих людей? Действительно ли российская сторона до сих пор предупреждала украинскую "о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в районе города Белгород", как это утверждают в Главном управлении разведки Минобороны Украины? В эфире военный эксперт Юрий Федоров и журналист-расследователь Олег Ролдугин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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