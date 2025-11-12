Чудо предстоятеля. Как Патриарх Кирилл оказался в двух местах одновременно

Изучив архив фотографий и видео из секретных кабинетов Путина, расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода "Система" выяснил, как произошло это аномальное перемещение.

Утренняя литургия. В районе 11 утра, Переделкино

Кирилл, которому 20 ноября 2020-го исполнилось 74 года, начал праздничный день традиционно – с божественной литургии в Александро-Невском скиту. Это небольшой храм в Переделкино, недалеко от патриаршего подворья, где проводятся службы для узкого круга.

На сайте Московской патриархии опубликовано четыре фотографии с мероприятия, три из которых содержат метаданные (информацию, вшитую прямо в файл). Время съемки – с 10:48 до 11:08 по Москве. Географические координаты точно указывают на Переделкино. Даже модель телефона фотографа сохранилась в данных – Xiaomi. Все указывает на то, что Патриарх действительно находился в Переделкино как минимум первую половину дня.

Поздравления от президента. Якобы то же время, якобы Ново-Огарёво

Фотоотчет из скита появился на сайте патриархии в 12:40 по Москве. А уже в 13:05 сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин принял Кирилла в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. На фотографиях – известный кабинет с бежевыми стенами, где в 2020 году президент проводил большинство своих встреч.

"Хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения. Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим", – сказал Путин и подарил Кириллу традиционный букет белых роз.

От Переделкино до Ново-Огарёво, если прочертить между ними прямую линию, – 11 километров. Кирилл мог бы доехать до резиденции за 30-40 минут.

И тут обнаруживается первая нестыковка. Согласно метаданным фото со встречи, которые распространила пресс-служба Кремля, время съемки – c 11:14 по 11:16 по Москве. То есть, если верить этим данным, съемка встречи Путина и Кирилла началась через шесть минут после завершения съемки службы в Переделкино. За это время Патриарх должен был успеть переодеться и переместиться в другой район Подмосковья.

Вторая нестыковка. Наручные часы Путина во время встречи с Патриархом идут с сильным опережением. На них – 14:35. Рассмотреть часы можно на видео со встречи, которое опубликовано на ютуб-канале патриархии. Хотя это и непросто: почти всю встречу Путин держит правую руку под столом.

Итого: часы Путина спешат больше чем на два часа от заявленного времени съемки и на полтора часа – от момента публикации на сайте Кремля.

Тем же днем в том же кабинете Путин провел еще два мероприятия по видеосвязи – саммит АТЭС и совещание по ситуации в Нагорном Карабахе. На них часы Путина показывают правильное время, совпадающее с метаданными съемки.

Подозрения богослова

В тот же день дьякон Андрей Кураев, известный своей критикой Патриарха, заподозрил неладное в фотографиях Кремля, даже не анализируя метаданные фото и время на часах. "Место действия – какой-то бункер Путина, в котором сделаны выгородка-декорация, имитация рабочего кабинета", – предположил он в своем блоге.

Что же все-таки произошло?

Разгадка чуда предстоятеля

Патриарх Кирилл участвовал в съемке "консервы" в секретной копии кабинета Путина, соврав, что в день съемки у него был день рождения.

Как выяснила "Система" в своем расследовании "Владимир Путин и тайные комнаты", у президента России есть три почти идентичных кабинета – в Подмосковье, Сочи и на Валдае. Их специально построили максимально похожими, чтобы создавать иллюзию, будто Путин всегда работает в своей официальной подмосковной резиденции.

Отличить кабинеты можно по мельчайшим деталям – узору на папке для бумаг, расположению дверной ручки, форме ножки телевизора и так далее. 20 ноября 2020 года Путин встречался в одном из таких кабинетов с Патриархом Кириллом. Визуальные маркеры выдают место встречи: кабинет-копия в Сочи.

В этот день Кремль отчитался о трех мероприятиях с участием Путина: встрече с Патриархом в день рождения последнего, саммите АТЭС и совещании по ситуации в Нагорном Карабахе.

Первая встреча была "консервой" (архивной записью, выдаваемой за свежую) – часы Путина на видео со встречи спешат более чем на два часа по сравнению с заявленным временем съемки. Две другие встречи были актуальными. Чтобы создать видимость, что все происходит в один день, Путин надел тот же галстук, что и на "консерве" с Патриархом.

"Консервный" характер встречи не помешал Кириллу принять поздравления Путина ("наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения") и букет белых роз. "Большая благодарность у меня как у Патриарха лично вам, да и всей нашей власти", – сказал Кирилл Путину, притворяясь, что находится в подмосковном Ново-Огарёво, в то время как за плотными шторами президентского кабинета-копии плескалось Черное море.

"Система" обратилась за комментариями в РПЦ.

История с Патриархом – лишь один эпизод масштабной мистификации с кабинетами Путина. Смотрите видеоверсию нашего расследования: