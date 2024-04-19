Иран подвергся авиаударам. США называют их атакой Израиля

Израиль нанёс удар по Ирану, сообщил официальный представитель США. Израильская армия это не комментирует, иранские чиновники не называют источник атаки. Ранее Иран обещал дать ответ на израильский удар "на максимальном уровне".

Вашингтон не раскрыл подробностей и масштаба операции Израиля. Также США заявили, что не принимали участие в атаке, как и обещали ранее. Об ударах по Ирану сообщили израильские, иранские и американские СМИ.

Иранские государственные СМИ сообщили, что рано утром над Исфаханом, в котором находятся ядерные установки и армейская база, были сбиты три "мини-дрона". По официальным сообщениям, разрушений нет, ядерная инфраструктура не повреждена (последнее подтвердило и Международное агентство по атомной энергии). Также произошли взрывы в небе над Тебризом. Внутренние иранские рейсы были отменены, из аэропорта в Тегеране эвакуировали посетителей.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника пишет, что беспилотники были запущены с территории Ирана. "Иностранный источник инцидента не подтверждён. Мы не получали никаких внешних атак и пока больше склоняемся к проникновению, чем к нападению", – сказал Reuters высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

Накануне атаки Иран заявлял, что ответит на удар Израиля на "максимальном уровне" – в отличие от воскресной атаки, которая была "минимальным ответом". Тогда Иран выпустил по Израилю около трёхсот ракет и беспилотников (почти все они были сбиты). Эта атака в свою очередь была ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, в результате которой погибли высокопоставленные чиновники.

"Если израильский режим ещё раз совершит большую ошибку, наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них", – говорил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян вчера, 18 апреля.

Израильские СМИ сообщили, что сегодня, 19 апреля, Израиль также нанёс удары по объектам в Ираке и Сирии – в обеих этих странах действительно произошли взрывы. Сирийские СМИ пишут, что Израиль ударил ракетами по системе ПВО на юге страны – есть "материальные потери". Израильская армия сказала CNN, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

Американские СМИ пишут, что Израиль заранее предупреждал Вашингтон об ударе по Ирану и заверял, что бить по ядерным объектам не будет. Ранее президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США, хотя и помогли Израилю в отражении иранской атаки в воскресенье, 14 апреля, в контрударе участвовать не будут. Также США призывали Израиль не отвечать военным путём, опасаясь эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуацию обсудят на заседании министров иностранных дел стран "Группы семи", сообщил глава МИД Италии, где проходит саммит, Антонио Таяни. По его словам, "Группа семи" хочет "абсолютной деэскалации" на Ближнем Востоке. Воздержаться от эскалации конфликта также призвала председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, правительство Австралии и Китай.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Ирана и основным покупателем его нефти, находящейся под санкциями. США неоднократно призывали Пекин использовать своё влияние на Тегеран для снижения напряжённости в регионе.