Иран согласовал сроки поставки российских истребителей и вертолётов

Иранские власти согласовали сроки доставки в страну закупленной в России военной авиатехники. Об этом агентству "Тасним" сообщил замминистра обороны генерал Махди Фарахи. Это первые официальные поставки из Москвы после распада Советского Союза.

Иран получит многоцелевые истребители Су-35, ударные вертолёты Ми-28 и учебно-боевые самолёты Як-130. В начале сентября сообщалось, что последние уже перевезены в страну.

В последний раз Иран покупал иностранную авиатехнику ещё у СССР, в 1990 году. В 1991 в страну были перемещены истребители и штурмовики советского производства из Ирака. Большая часть истребителей в составе иранских ВВС поставлены ещё до Исламской революции 1979 года.

Москва и Тегеран активизировали военное сотрудничество после российского вторжения в Украину. Россия закупила у Ирана ударные и разведывательные дроны и лицензию на их производство, и, предположительно, пытается получить баллистические ракеты.

В конце 2010-х сообщалось, что кроме российской авиатехники Тегеран пытался получить китайские истребители J-10 c российскими двигателями. Китай, предположительно, отказался от сделки под давлением Соединённых Штатов.

Вашингтон заявлял, что поставка российской авиатехники может изменить баланс сил в регионе. Сколько именно самолётов получат иранские ВВС — неизвестно. Предположительно, речь идёт о 24 истребителях, которые Москва произвела для Египта. Страна отказалась от них в пользу западной авиатехники под угрозой санкций и сокращения военного сотрудничества со стороны США.