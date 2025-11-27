Италия передала ФРГ подозреваемого в подрывах "Северных потоков"

Италия экстрадировала в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Об этом в четверг сообщила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.

49-летнего Кузнецова (западные СМИ не называют его фамилию, указывая только букву К.) следствие считает главным подозреваемым по делу Nord Stream. Предполагается, что он координировал операцию по подрыву трубопроводов. Прокуратура ФРГ обвиняет украинца в соучастии в совершении взрывов и в подрывной деятельности против конституционного строя. Сам он вину отрицает.

Предположительно он предстанет перед судом в Гамбурге, отмечает "Немецкая волна".

В августе прокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина

Украины Сергея Кузнецова в Италии. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне. 16 сентября итальянский суд постановил

экстрадировать обвиняемого в ФРГ. С тех пор адвокат Кузнецова пытался

добиться отмены этого решения. 19 ноября СМИ сообщали, что Верховный суд Италии оставил решение об экстрадиции украинца в силе.

В конце сентября сообщалось о задержании в Польше другого подозреваемого по делу о взрывах на "Северных потоках", 46-летнего украинца Владимира Ж. В середине октября суд в Варшаве отказался экстрадировать его в Германию. Одновременно украинца постановили освободить из-под стражи. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал решение суда правильным.

Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" из России в Германию произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Газопроводы в то время не работали, "Северный поток-2" не был введён в эксплуатацию до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, а "Северный поток-1" временно приостановил прокачку газа.

В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.



