МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Разыскную карточку обнаружила "Медиазона".

В декабре прошлого года из-за антивоенных высказываний писателя против него были возбуждены уголовные дела по статьям о так называемых фейках о российской армии и об оправдании терроризма. Минюст России внёс его в реестр так называемых иностранных агентов, а Росфинмониторинг — в список террористов и экстремистов.

Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине. После начала войны произведения Акунина в России испытывают цензурное давление. Его имя было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры отменили также спектакли. Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг Акунина. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" его книги сняли с продажи. В другом издательстве – "Захаров", которое тоже публиковало произведения Акунина, прошли обыски.

Другие новости Радио Свобода: