К соратнице Навального в Ейске дважды за сутки пришла полиция

Бывшего координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину снова забрали в полицию. Об этом сама активистка сообщила в твиттере в пятницу рано утром.

"В это невозможно поверить. Но, сотрудники полиции возят меня по городу без остановки и поясняют что я неправильно живу", - написала Серёдкина. Вечером предыдущего дня ее вызвали на допрос в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Середкина сейчас живет в Ейске вместе с малолетней дочерью. Она рассказала сайту Кавказ.Реалии, что полицейские пришли к ним домой днём, но она дверь не открыла. "Я притворилась, что никого нет дома, испугалась, что пришли с обыском. Тогда сотрудники пошли по соседям, стали спрашивать, что им обо мне известно. Ничего не добились и ушли, а я решила уехать из дома, такая вот дурацкая защитная реакция. Мы с дочерью просидели несколько часов в кафе, а потом я плюнула на всё и вернулась домой - через пять минут мне позвонили в домофон", - рассказала Середкина.

Сотрудники полиции вручили ей повестку с требованием явиться на допрос и отвезли ее в следственный комитет вместе с дочерью. "Мне задавали вопросы, связанные с управлением и деятельностью штабов и Фонда борьбы с коррупцией: как поступают деньги, как ведутся соцсети, где находятся компьютеры, кто сотрудники, их адреса. Меня никто не обижал, не оскорблял. Я очень долго пыталась выяснить, по какой статье завели уголовное дело, в рамках которого меня сейчас допрашивают, но следователь сказал, что не знает этого. Сослался на какого-то старшего следователя по особо важным делам, позвонил ему, но тот тоже ответил, что не владеет информацией", - сказала Середкина.

В пресс-службе СК по Краснодарскому краю не смогли оперативно прокомментировать случившееся.