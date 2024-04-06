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Кадыров объявил о переходе в "Ахмат" трёх тысяч бывших наёмников ЧВК "Вагнер"

Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

В подразделение спецназа "Ахмат", де-факто подчиняющееся главе Чечни Рамзану Кадырову, перейдут три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер", сообщил сам Кадыров в своём телеграм-канале. По его словам, это уже согласовано с российским министерством обороны.

Вагнеровцы сформируют там отдельный полк под командованием бывшего командира штурмого отряда ЧВК Александра Кузнецова, известного по позывному Ратибор. Юридическая структура нового подразделения не объясняется.

Про Кузнецова ранее сообщалось, что он имеет воинское звание подполковника запаса. Он служил в ЧВК "Вагнер" с самого основания группы, участвовал в операциях наёмников в Судане, Сирии и Ливии, отряд под его командованием воевал в Украине. Сообщалось, что президент Владимир Путин присвоил ему закрытым указом звание Героя России, официально эта информация не подтверждалась.

В 2023 году, во время конфликта основателя “Вагнера” Евгения Пригожина с Рамзаном Кадыровым, Кузнецов намекал, что "Ахмат" не принимает участия в реальных боевых действиях.

Осенью Кадыров заявлял, что в “Ахмат” перешли сотни бывших вагнеровцев – в том числе, бригада медиков, напоминает Кавказ.Реалии. Позднее Кадыров отчитался о прохождении ими обучения на базе "Ахмата".

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