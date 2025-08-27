Где была вода – теперь война. Каховское водохранилище стало зоной боев

Россия перекидывает силы на Запорожское направление, где планирует начать наступление, заявил в интервью "РБК-Украина" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, российские войска концентрируются на двух основных направлениях – Покровском, которое остается для них ключевым, и теперь – в Запорожской области.

О ситуации на этом направлении – материал "Новостей Приазовья".

Александр Сырский сказал, что сегодня на Запорожском направлении идут боевые действия невысокой интенсивности. Но Россия хочет нанести и там мощный удар, который планировался еще год назад – но тогда эти намерения сорвала операция ВСУ в Курской области.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин на днях сообщил, что Россия накапливает на этом направлении штурмовые подразделения, перекидывает личный состав на передовые позиции – чтобы пытаться продвинуться дальше и взять под контроль Запорожскую область.

Одновременно российская армия интенсивно обстреливает регион. Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 25 августа сообщил, что только за предыдущие сутки Россия нанесла 500 ударов по 13 населенным пунктам области.

Жизнь прифронтовых поселков

Кушугумская община, расположенная к югу от Запорожья, все больше страдает от обстрелов. Председатель поселкового совета Владимир Сосуновский сказал, что община фактически стала "форпостом Запорожья": "Мы крайние сегодня: там, где уже произошла эвакуация, Степногорская община, Плавни – там уже нет людей. А в последний населенный пункт – Малокатериновку – активно прилетают КАБы, ФАБы, РСЗО. Только 25 августа в 6 часов утра прилетело 5 КАБов по гражданской инфраструктуре, по населенному пункту, по домам. Активнее и активнее обстреливают".

По словам Сосуновского, местные жители уезжают из Кушугумской общины. Из более чем трех тысяч жителей Малокатериновки осталось около 600 человек. Школы эвакуируют, магазины в центре населенного пункта разбиты.

Не знаешь, откуда и что прилетит

"У нас в трех поселках в общем-то все нормально. Магазины работают, электроэнергия есть, газ есть, все коммуникации есть. А вот в Малокатериновке беда. Она без электроэнергии, потому что перебило все высоковольтные линии, и газовые сети тоже. Хорошо, что еще не зима".

Староста Новопавловского округа Пологовского района Сергей Герус говорит, что эту общину обстреливают постоянно. Впрочем, часть жителей все еще остается, а некоторые даже возвращаются.

"В селе Новопавловка постоянно живут 125 человек. Гуманитарную помощь получают 160 человек. Ситуация у нас напряженная. Обстрелы постоянны, не знаешь, когда будут – и днем и ночью. И дроны досаждают, их становится все больше. КАБы, РСЗО, дроны. Не знаешь, откуда и что прилетит. В последнее время начались даже "Шахеды", – говорит Герус.

По его словам, несмотря на опасность, местные жители собственными силами чинят электросети. Масштабы разрушений растут каждый день: десятки домов повреждены, часть полностью уничтожена.

"Ремонтные работы мы проводим сами, сами ремонтируем свет. Напряжение небольшое, но свет есть. В селе работают две скважины, из которых качают воду для людей. Вода техническая, но она есть. Остальные люди пользуются колодцами или собственными скважинами. Люди боятся, у нас есть и смертельные случаи, когда было прямое попадание в дома. Люди, которые просто шли по дороге, погибли от дрона".

Боевые действия

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил "Новостям Приазовья", что российские войска ставят себе цель продвинуться к Степногорску:

Угроза есть, но она не критическая

"Враг избрал вектор Степногорска, потому что это высота. Сразу отмечу, что Степногорск и эти высоты полностью контролируются Силами обороны Украины. Враг после того, как активизировался, в принципе уже контролирует район Каменского и пытается накапливать силы на этом направлении".

По словам Братчука, российская армия использует любые пути для достижения этой цели: "Используют даже бывшее Каховское водохранилище, двигаясь по его дну. В районе Приморского враг пытается накопиться и, двигаться дальше, в Степногорск".

Продвижение в Степногорск может дать возможность российской армии приблизиться к южным окрестностям Запорожья, говорит Братчук: "Если это, не дай Бог, произойдет, это прежде всего возможность наносить артиллерийские удары (по Запорожью – НП.), и это влиять на нашу логистику. Это главная задача врага на сегодня. Поэтому, как я уже сказал, он пытается накапливаться в районе Приморского – и там наши Силы обороны наносят существенные удары по этим накоплениям. Там работают и наши дроны, и наша авиация". Сейчас наступление на Запорожском направлении не велико, но в дальнейшем ситуация будет зависеть от нескольких факторов, добавил Братчук.

"Угроза есть, но она не критическая. Враг не гнушается ценой человеческих жизней, любой ценой пытается выполнить задачу. Это не значит, что враг готов к наступлению или уже ведет большое наступление на Запорожском направлении. Но вектор на Степногорье на сегодня – самый активный. Армия России рассматривает его для себя перспективным. Все зависит от того, как враг будет действовать на Новопавловском, Покровском и Лиманском участках фронта, которые остаются для него приоритетными. Но и Запорожское направление – активно".