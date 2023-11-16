Канада сняла санкции с российского миллиардера Олега Бойко

Власти Канады сняли санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, входящего в число богатейших предпринимателей страны. На это внимание московской редакции журнала Forbes обратила пресс-служба бизнесмена. Имя миллиардера пропало из санкционного списка, убедился корреспондент Радио Свобода.

Бойко — основатель холдинга Finstar, инвестирующего в финансовые стартапы в развивающихся странах. Он владеет игорной компанией Ritzio International, известной по бренду залов игровых автоматов "Вулкан" и сетью парфюмерных магазинов "Рив Гош". Бизнесмен основатель Фонда поддержки паралимпийского спорта "Параспорт". Forbes оценивает его состояние в 1,1 миллиарда долларов.

Он был включён в санкционные списки Украины, Австралии и Канады. В Киеве санкции обосновали тем, что налоги с бизнеса Бойко "обеспечивают существенный источник дохода для правительства России".

В Канаде россиянин потребовал снять с себя санкции в декабре, а затем обжаловал их в Федеральном суде. После возбуждения судом производства, глава МИД Канады удовлетворил обращение россиянина, сообщает Forbes. Адвокаты миллиардера заявили, что он не имеет бизнеса в Канаде, не связан с Кремлём и не принимает участия в политических процессах.

Западные страны ввели санкции против около пятидесяти богатейших российских предпринимателей после начала февральского вторжения в Украину. Отмены решения удалось добиться единицам.

В июле Великобритания сняла санкции с банкира Олега Тинькова, публично выступившего против войны и избавившегося от российского бизнеса. В мае из санкционного списка США исключили основателя группы IBS Анатолия Карачинского. В сентябре санкции ЕС не были продлены в отношении Григория Березкина и Фархада Ахмедова.