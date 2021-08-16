Кандидаты в Госдуму от "Единой России" стали лидерами по доходам

Кандидаты от "Единой России" оказались лидерами среди политиков, которые выдвигаются на выборах в Госдуму, подсчитал РБК.
- Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал Андрей Горохов (7,51 млрд рублей). Если Горохов будет избран в парламент и сохранит доход, он станет лидером по уровню заработка среди представителей федеральных органов власти. Он является владельцем "Инфамед-К" — предприятия, производящего популярный препарат-антисептик "Мирамистин".
- На втором месте по доходам среди кандидатов — представитель "Справедливой России — За правду" Андрей Ковалев (6,7 млрд рублей). Хотя его имя пока не исключено из списков, он не будет участвовать в выборах в Госдуму. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гонки из-за покупки акций дисконтного ретейлера Fix Price.
- Когда Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место по доходам займет лидер партии "Новые люди", владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев (4,4 млрд рублей).
- На четвертом месте по размеру заработка в 2020 году — секретарь Хохольского отделения "Единой России" в Воронежской области Александр Князев (1,8 млрд рублей). В декларации указано, что он также является главой крестьянского хозяйства.
- Замыкает пятерку потенциальных депутатов с наибольшим доходом еще один единоросс, действующий депутат Леонид Симановский (1,5 млрд рублей). У него во владении два участка и два дома в Подмосковье, два автомобиля Mercedes-Benz, два прицепа и судно.
Больше всего земли — у депутата Тольяттинской думы от "Справедливой России — За правду" Ивана Попова. Он задекларировал 61 участок площадью 16,4 тысяч гектар. У ветерана войны в Афганистане, главы Бельтирского сельсовета Валерия Ильящука, баллотирующегося от "Новых людей", — 13 участков площадью 214 гектар в Хакасии.
Лидер по метражу задекларированных квартир — гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, кандидат от "Гражданской платформы" Александр Габитов. У него во владении 21 квартира в Петербурге общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров.
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