Кандидаты в Госдуму от "Единой России" стали лидерами по доходам

Кандидаты от "Единой России" оказались лидерами среди политиков, которые выдвигаются на выборах в Госдуму, подсчитал РБК.

Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал Андрей Горохов (7,51 млрд рублей). Если Горохов будет избран в парламент и сохранит доход, он станет лидером по уровню заработка среди представителей федеральных органов власти. Он является владельцем "Инфамед-К" — предприятия, производящего популярный препарат-антисептик "Мирамистин".

На втором месте по доходам среди кандидатов — представитель "Справедливой России — За правду" Андрей Ковалев (6,7 млрд рублей). Хотя его имя пока не исключено из списков, он не будет участвовать в выборах в Госдуму. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гонки из-за покупки акций дисконтного ретейлера Fix Price.

Когда Ковалев будет исключен из списков кандидатов, второе место по доходам займет лидер партии "Новые люди", владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев (4,4 млрд рублей).

На четвертом месте по размеру заработка в 2020 году — секретарь Хохольского отделения "Единой России" в Воронежской области Александр Князев (1,8 млрд рублей). В декларации указано, что он также является главой крестьянского хозяйства.

Замыкает пятерку потенциальных депутатов с наибольшим доходом еще один единоросс, действующий депутат Леонид Симановский (1,5 млрд рублей). У него во владении два участка и два дома в Подмосковье, два автомобиля Mercedes-Benz, два прицепа и судно.

Больше всего земли — у депутата Тольяттинской думы от "Справедливой России — За правду" Ивана Попова. Он задекларировал 61 участок площадью 16,4 тысяч гектар. У ветерана войны в Афганистане, главы Бельтирского сельсовета Валерия Ильящука, баллотирующегося от "Новых людей", — 13 участков площадью 214 гектар в Хакасии.

Лидер по метражу задекларированных квартир — гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, кандидат от "Гражданской платформы" Александр Габитов. У него во владении 21 квартира в Петербурге общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров.