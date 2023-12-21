Казахстан экстрадирует в Россию бывшего главреда журнала "Хакер"

Казахстан решил экстрадировать в Россию Никиту Кислицина сотрудника компании F.A.C.C.T. Компания разрабатывает программное обеспечение в области кибербезопасности и является преемницей Group-IB, основателя которой Илью Сачкова осудили по делу о госизмене.

Как сообщили газете "Коммерсантъ" в Генпрокуратуре, в России Кислицин будет привлечён к уголовной ответственности за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательство.

По данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получили доступ к серверу одной из коммерческих организаций, скопировали данные, а затем потребовали 550 тысяч рублей за нераспространение информации.

Кислицина задержали в Казахстане в июне по запросу США. ФБР обвиняет россиянина в получении в 2012 году доступа к персональным данным пользователей соцсети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Российский суд вскоре после задержания в Кислицина заочно его арестовал.

Кислицин проходил по делу российского хакера Евгения Никулина, которого задержали в 2016 году в Праге и экстрадировали в США. Американский суд приговорил Никулина к семи годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.

До суда над Кислициным дело тогда не дошло. Он сотрудничал с ФБР и дал показания на других российских хакеров. Они, как утверждали американские следователи, могли сотрудничать с российскими спецслужбами.

Кислицин в 2006–2012 годах возглавлял журнал "Хакер", посвящённый информационной безопасности. В январе 2013 года он устроился в компанию по кибербезопасности Group-IB, основанную Ильей Сачковым.

В июле Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Он был арестован в конце сентября 2021 года. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене Сачков не признал.

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