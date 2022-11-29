Пекин запустил в космос пилотируемый корабль "Шеньчжоу-15" со сменным экипажем для своей космической станции. Согласно плану полёта, тайконавты проведут неделю на орбите вместе с предыдущим экипажем. Это один из финальных шагов для организации постоянного китайского орбитального присутствия.

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф" состоялся 29 ноября с космодрома во Внутренней Монголии на севере Китая, передаёт агентство "Синьхуа". На борту космического корабля — трое тайконавтов, которые сменят предыдущую команду, находящуюся там с июня.

В случае успеха, это будет первая орбитальная ротация персонала космической станции в истории китайской космонавтики. Ранее такое организовывали только Соединённые Штаты, Советский Союз и Россия.

Пекин активно развивает свою пилотируемую космическую программу. Первый модуль станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") был выведен на орбиту в апреле прошлого года. 31 октября к станции был отправлен последний, третий, модуль "Мэнтянь" ("Небо мечты"). Китай — единственная страна, обладающая собственной обитаемой космической станцией.

На 2030-е годы Китайское национальное космическое управление планирует организацию первых обитаемых полётов на Луну. Вероятно, Китай станет страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник, после США.

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