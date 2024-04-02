КНДР могла испытать ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея, по всей вероятности, испытала баллистическую ракету средней дальности. Снаряд, запущенный недалеко от Пхеньяна, пролетел около 600 километров на восток и упал в море между Корейским полуостровом и Японией, сообщает генеральный штаб Южной Кореи.

Сеул обвинил КНДР в очередной провокации. По информации агентства Yonhap, южнокорейские военные не исключают, что Северная Корея могла испытать ракету средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. Такой тип ракет трудно перехватывать, поскольку они развивают скорость, превышающую скорость звука более чем в пять раз, и обладают повышенной маневренностью.

Пхеньян ранее сообщал, что в марте провёл успешные испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты нового типа. Тогда же сообщалось, что ракета может иметь ядерную боеголовку, а само оружие – представлять стратегический интерес.

Япония осудила северокорейские ракетные испытания.

Сообщения об очередных испытаниях вооружений Северной Кореей поступили на фоне недавней публикации доклада группы ООН по мониторингу санкций против КНДР. В своём докладе группа подробно описала поставки северокорейских боеприпасов в Россию.

В феврале американские расследователи, проанализировав сотни спутниковых снимков портов и железнодорожных станций региона, выяснили, что с августа 2023 года КНДР могла поставить России более двух с половиной миллионов боеприпасов. Генпрокуратура Украины фиксировала использование Россией северокорейских ракет в обстрелах украинских территорий.

В нарушении запрета на военное сотрудничество с КНДР Россию обвинили также семь членов Совбеза ООН.

Больше новостей Радио Свобода: