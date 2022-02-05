Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Кровная месть вышла за пределы Чечни. Путин принял Кадырова. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Рамзан Кадыров. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 5-й недели 2022 года

Чем отличается "кровная месть" Рамзана Кадырова от "кровной мести" Владимира Путина? О чем договорились президент России и глава Чечни в Кремле? Чем закончится драматическая история семьи экс-члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вынужденного покинуть страну из-за угрозы расправы? Кто из руководителей российских регионов завидует Рамзану Кадырову?

Роскомнадзор потребовал от "Медузы", "Дождя", "Эха Москвы" и других СМИ удалить десятки публикаций про расследования ФБК (в том числе – о "дворце Путина"). Забудет ли народ о коррумпированных чиновниках из окружения президента России после зачистки независимых масс-медиа? Где публиковать новые расследования о главе государства и его друзьях? Каким будет формат репрессий-2022?

Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 10 процентов. Как решать "квартирный вопрос", когда банк в четвертый раз пересматривает ключевую ставку в сторону повышения? Как дорожает продуктовая корзина россиянина на фоне падающего рубля и высокой инфляции?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Дмитрием Гудковым, экономистом Евгением Гонтмахером и главным редактором "Кавказского узла" Григорием Шведовым.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG