Чем отличается "кровная месть" Рамзана Кадырова от "кровной мести" Владимира Путина? О чем договорились президент России и глава Чечни в Кремле? Чем закончится драматическая история семьи экс-члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вынужденного покинуть страну из-за угрозы расправы? Кто из руководителей российских регионов завидует Рамзану Кадырову?

Роскомнадзор потребовал от "Медузы", "Дождя", "Эха Москвы" и других СМИ удалить десятки публикаций про расследования ФБК (в том числе – о "дворце Путина"). Забудет ли народ о коррумпированных чиновниках из окружения президента России после зачистки независимых масс-медиа? Где публиковать новые расследования о главе государства и его друзьях? Каким будет формат репрессий-2022?

Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 10 процентов. Как решать "квартирный вопрос", когда банк в четвертый раз пересматривает ключевую ставку в сторону повышения? Как дорожает продуктовая корзина россиянина на фоне падающего рубля и высокой инфляции?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Дмитрием Гудковым, экономистом Евгением Гонтмахером и главным редактором "Кавказского узла" Григорием Шведовым.

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