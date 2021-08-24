Президент России Владимир Путин распорядился уволить с поста заместителя главы Следственного комитета генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. До весны тот возглавлял управление по расследованию особо важных дел, в котором следствие вели только генералы и полковники. Среди дел, которые тогда курировал Рассохов — уголовное дело против миллиардера, бывшего министра Михаила Абызова, и против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Указ об увольнении Рассохова выложен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Причина кадрового решения в нём не раскрывается. Пост заместителя главы Следственного комитета генерал занимал с мая 2020 года, он заменил на нём назначенного генпрокурором Игоря Краснова.

До этого Рассохов занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета. В этом подразделении уголовными делами занимались только полковники и генералы — в этом смысле оно было единственным в России, писала газета "Коммерсантъ". В апреле отдел был понижен в статусе. Генерал-лейтенант в марте был снят с контроля за следствием и переведён на контроль ведомственного санатория "Родина" и подразделений СК на Дальнем Востоке и Сибири. Это можно расценивать как значительное понижение.

В 2013 году Рассохов вёл первое в современной России уголовное дело против губернатора, на основании его расследования 9 лет и 6 месяцев лишения свободы получил бывший глава Тульской области Вячеслав Дудка. Он курировал дело Сергея Фургала и против Абызова, его подразделение занималось расследование уголовных дел о хищениях на строительстве космодрома Восточный.

С чем связано понижение и увольнение генерала — не известно. Это происходит на фоне возможной подготовки передачи власти в Следственном Комитете от действующего главы ведомства Александра Бастрыкина. Ещё в 2018 году ему исполнилось 65 лет, что по закону являлось предельным возрастом нахождения на службе. Однако его контракт был продлён.