Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Курировавший дела министра Абызова и губернатора Фургала генерал СК уволен Путиным

Президент России Владимир Путин распорядился уволить с поста заместителя главы Следственного комитета генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. До весны тот возглавлял управление по расследованию особо важных дел, в котором следствие вели только генералы и полковники. Среди дел, которые тогда курировал Рассохов — уголовное дело против миллиардера, бывшего министра Михаила Абызова, и против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Указ об увольнении Рассохова выложен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Причина кадрового решения в нём не раскрывается. Пост заместителя главы Следственного комитета генерал занимал с мая 2020 года, он заменил на нём назначенного генпрокурором Игоря Краснова.

До этого Рассохов занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета. В этом подразделении уголовными делами занимались только полковники и генералы — в этом смысле оно было единственным в России, писала газета "Коммерсантъ". В апреле отдел был понижен в статусе. Генерал-лейтенант в марте был снят с контроля за следствием и переведён на контроль ведомственного санатория "Родина" и подразделений СК на Дальнем Востоке и Сибири. Это можно расценивать как значительное понижение.

В 2013 году Рассохов вёл первое в современной России уголовное дело против губернатора, на основании его расследования 9 лет и 6 месяцев лишения свободы получил бывший глава Тульской области Вячеслав Дудка. Он курировал дело Сергея Фургала и против Абызова, его подразделение занималось расследование уголовных дел о хищениях на строительстве космодрома Восточный.

С чем связано понижение и увольнение генерала — не известно. Это происходит на фоне возможной подготовки передачи власти в Следственном Комитете от действующего главы ведомства Александра Бастрыкина. Ещё в 2018 году ему исполнилось 65 лет, что по закону являлось предельным возрастом нахождения на службе. Однако его контракт был продлён.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG