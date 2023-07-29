Лефортовский суд арестовал петербуржца по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Вячеслава Лутора по делам о госизмене и терроризме. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на базу московских судов.

Подробности дела неизвестны. Вероятно, речь идет о 33-летнем банковском работнике из Санкт-Петербурга.

На сайте московских судов есть информация о двух административных арестах Лутора, отмечает издание. Впервые его арестовали 11 июля по протоколу о мелком хулиганстве. Согласно постановлению суда, Лутор выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково.

14 июля Лутора арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении полицейскому. Согласно постановлению столичного Троицкого районного суда, задержанный отказался предъявлять свой паспорт. Место повторного задержания Лутора неизвестно. Из спецприемника он должен был выйти в субботу, 29 июля.

В апреле Государственная дума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.

По состоянию на апрель в России возбудили минимум 20 уголовных дел по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.

На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.

По делам о терроризме среди прочих рассматриваются дела о поджогах военкоматов. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины военкоматы атаковали не менее 113 раз. Из них 40 поджогов были квалифицированы как терроризм.

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