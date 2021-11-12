"Левада‑центр": 66% россиян "всё равно" на признание СМИ "иноагентами"

66% опрошенных "Левада-Центром" заявили, что им "всё равно" на признание "Медузы", "Дождя" и других независимых СМИ "иностранными агентами" ("Левада-центр" внесен Минюстом в реестр НКО, "выполняющих функции иностранного агента"; "Медуза" и "Дождь" внесены в реестр СМИ-"иноагентов").

19% участников опроса сказали, что это вызывает у них "отрицательные чувства", а у 11% это вызывает "положительные чувства". Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Две трети опрошенных, 65%, ничего не слышали о признании независимых СМИ "иностранными агентами", 15% знают об этом, а 19% – "что-то слышали". Среди тех, кто знает о внесении СМИ в реестр "иноагентов", 34% испытывают "положительные чувства" насчет этого, 42% – отрицательные.

Среди тех, кто слышал о законе "об иностранных агентах" в 2016 году, больше половины (56%) считали, что его смысл в защите от негативного влияния Запада, 26% – в давлении на независимые общественные организации в стране. В 2021 году соответствующие показатели составили 43% и 48%.

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 94 человека и организации, с начала 2021 года список увеличился на 77 пунктов.