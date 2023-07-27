"Либо в Африку, либо домой". Судьба вагнеровцев в Беларуси

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в четверг появился на публике в Санкт-Петербурге, где перед открытием форума "Россия – Африка" сфотографировался с шефом протокола Центральноафриканской республики. Вместе с этим в лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают прибывать наемники Пригожина, решившие остаться с ним после провала мятежа, устроенного "поваром Путина" в конце июня. Радио Свобода изучило сообщения в чатах родственников бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы понять, что их ждет дальше.

Фотографию Пригожина опубликовал в фейсбуке герой нескольких расследований Радио Свобода Дмитрий Сытый – в 2019 году он возглавлял в ЦАР связанную с основателем ЧВК "Вагнер" фирму Lobaye Invest, занимающуюся добычей золота и драгоценных камней, а сейчас является главой "Русского дома" в столице ЦАР, городе Банги. Как пишет в твиттере эксперт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Катрина Докси, на снимке – Фредди Матурин Мапука, шеф протокола президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера.

Позже в одном из близких к ЧВК "Вагнер" телеграм-каналов появилось еще одно фото Пригожина: на нем, как утверждается, он запечатлен "в кулуарах форума" вместе с директором камерунского отделения пророссийского телеканала Afrique Media.

О том, что Евгений Пригожин собирается вывести своих людей из Украины и сконцентрироваться на африканских проектах, много писали еще до попытки июньского мятежа. После мятежа Пригожин договорился с Владимиром Путиным о том, что не желающие подписывать с Министерством обороны контракт "вагнеровцы" передислоцируются в Беларусь. Из сообщений в чатах в телеграме, где общаются родственники наемников, действительно следует, что желающие продолжить воевать в ЧВК "Вагнер" могут сделать это лишь в Африке или на Ближнем Востоке. Это подтверждается и объявлениями о новых правилах набора в ЧВК: теперь для вступления в ряды квази-частной армии Пригожина обязательно наличие загранпаспорта и отсутствие запрета на выезд из РФ из-за долгов.

Четыре страны на выбор

19 июля близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал сообщил со ссылкой на члена Совета командиров компании, что в лагерь в Беларуси приедут около 10 тысяч наемников. Это соответствует данным, полученным белорусской службой Радио Свобода в результате анализа спутниковых снимков лагеря, который начали строить на территории бывшей войсковой части еще в июне 2023 года.

25 июля в Беларусь из России въехала очередная, 11-я по счёту колонна наёмников ЧВК "Вагнер". В ней – в отличие от первых десяти колонн – была замечена бронетехника.

Пока в лагере в деревне Цель, по подсчетам независимых аналитиков, находится менее 3 тысяч человек. 23 июля на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сказал, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" "просятся на Запад", намекнув, что они хотят устроить "акции" на польской территории. Вагнеровцы действительно были замечены еще и на полигоне "Брестский" в нескольких километрах от границы с Польшей – там, как сообщило белорусское военное ведомство, они проводят недельную тренировку с бойцами Сил специальных операций Беларуси. Оно же утверждает, что в деревне Цель остальные наемники Пригожина уже начали обучение военнослужащих белорусской территориальной обороны.

Сам Пригожин, выступая вечером 18 июля перед наемниками в белорусском лагере, сказал: "Дальше готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь – в Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт".

Сообщения родственников вагнеровцев в телеграме подтверждают, что часть оставшихся с Пригожиным наемников в скором времени может покинуть лагерь в Беларуси и отправить в одну из африканских стран или на Ближний Восток. На данный момент, как следует из сообщений, в которых родственники пересказывают содержание разговоров с наемниками, для желающих продолжить работу в ЧВК доступны только четыре направления: Цетральноафриканская республика, Мали, Ливия и Сирия.

Как удалось узнать Радио Свобода, за последние месяцы в Мали отправились уже два рейса с бойцами ЧВК "Вагнер": 2 июня и 12 июля. Известно, что как минимум рейс 12 июля вылетал из России, но был не прямым: "вагнеровцы" прилетели в Мали лишь 3 дня спустя, 15 числа. Родственница одного из наемников написала, что по дороге в эту африканскую страну тот выходил на связь из аэропорта в Казахстане. Позже это сообщение было удалено из чата. Целиком проследить путь, которым "вагнеровцы" следуют в Африку, Радио Свобода не удалось: судя по всему, перелет осуществляется коммерческими рейсами с несколькими пересадками.

То, что вылеты в африканские страны осуществляются не из Беларуси, а из России, подтверждает и еще одно сообщение в чате: "Девочки, всем привет. Мой отзвонился. Завтра домой. Два дня уже сидит в молях (база ЧВК "Вагнер" в Молькине). Был в Луганске и ему сразу сказали: либо в Африку дальше, либо домой".

Несколько человек написали в чате, что их родные уже находятся в Ливии, где ЧВК "Вагнер" поддерживает силы главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, противостоящие признанному ООН правительству страны. Одна из женщин пишет, что ее муж находится в этой стране "с февраля", у другой родственник отправился в Ливию в апреле.

Из-за того, что "вагнеровцев" больше не возят самолетами Минобороны, согласившимся отправиться в Африку или на Ближний Восток порой приходится неделями и месяцами ждать отправки. В этот период они находятся в России, зачастую – у себя дома. Как пишут родственники, некоторых бойцов отталкивает от подписания контракта на работу за рубежом тот факт, что заключить его можно лишь на длительный срок – полтора года.

Здоровые зубы и загранпаспорт

В чатах, которые изучило Радио Свобода, общаются как родственники бывших заключенных, нанятых ЧВК "Вагнер" в российских исправительных колониях, так и родные "вольных" – людей, которые пошли воевать в компанию со свободы. Формальных препятствий для участия зеков в африканских и ближневосточных командировках нет, но в целом требования для продолжения работы на ЧВК после мятежа и передислокации вагнеровцев в Беларусь стали гораздо строже. Это следует из "обновленной инструкции" по трудоустройству в ЧВК "Вагнер", опубликованной в близких к ней каналах 24 июля. Новые правила, в частности, предусматривают:

Строгий возрастной лимит без каких-либо исключений: от 24 до 50 лет

Строгое ограничение по гражданству: к работе допускаются только граждане России и Беларуси (в Украине в рядах вагнеровцев воевали наемники и из других стран)

Обязательное наличие загранпаспорта

Отсутствие задолженностей перед Федеральной службой судебных приставов

Отсутствие протезов и таких заболеваний, как ВИЧ, гепатит B, туберкулез, астма и диабет.

В чатах родственников "вагнеровцев" активно обсуждают еще одно, для многих почти невыполнимое требование – идеально здоровые зубы.

В том же сообщении, где приведены новые правила набора в ЧВК, говорится, что с 25 июля должна была прекратить свою работу база "Вагнера" на хуторе Молькин в Краснодарском крае, расположение которой по соседству с базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ России в 2017 году позволило журналистам доказать тесную связь частной военной компании Пригожина с Министерством обороны РФ. Пока никаких свидетельств того, что это произошло, в чатах родственников нет. В последние недели она служила перевалочным пунктом для наемников, которые решили не продлевать контракт с ЧВК: сюда перед окончательным увольнением отправляли, в частности, вагнеровцев из белорусского лагеря. Вместе с этим многие наемники, находившиеся в России, ждали здесь отправки в Беларусь.

Родственники прошедших отбор и уже отправившихся в 2023 году в зарубежные командировки "вагнеровцев" в многочисленных сообщениях в чатах пишут, что никто из них до сих пор ни разу не вышел на связь. Это вызывает у авторов таких сообщений тревогу: например, в Ливии в конце июня база ЧВК "Вагнер" подверглась атаке "Байрактаров", не самым лучшим образом обстоят у наемников Пригожина дела и в Мали, где в апреле 2023 года на их лагерь тоже было совершено нападение.

В июле Мали по требованию правительства страны покинула миротворческая миссия ООН, работавшая там 10 лет. Нынешние власти Мали захватили власть в результате военного переворота в 2021 году и пригласили в страну ЧВК "Вагнер", отказавшись от помощи французской военной миссии. Правительству, которое сделало ставку на ЧВК "Вагнер", противостоят различные исламистские и другие радикальные вооруженные группировки.

Понижение зарплат и волокита с документами

Основная и чаще всего встречающаяся жалоба в чатах родственников вагнеровцев – понижение зарплат наемников после их передислокации в Беларусь. Те, у кого не истек контракт, во время пребывания в лагере в деревне Цель получают 150 тысяч рублей вместо прежних 220–250.

"Зарплата [в лагере в Беларуси] будет меньше 150, мой так говорил, т.к. 240 это начислялось с боевыми у них, выходило по 8к в сутки, а сейчас без боевых будет по 5к в сутки", – объясняет ситуацию одна из женщин.

С подобными жалобами Радио Свобода сталкивалось и при подготовке материала о наемниках, проходящих лечение в арендованных Пригожиным гостиницах в Анапе и других городах Краснодарского края. Одна из женщин в чате написала, что ее муж перед увольнением приехал из лагеря в Беларуси на базу ЧВК "Вагнер" в Молькине, где с него удержали даже деньги за военную форму (позже это сообщение было удалено из чата). Во время мятежа Пригожина сообщалось об обысках в его офисах, во время которых полиция изъяла миллиарды рублей наличными и золотые слитки, впрочем, потом деньги "повару Путина" якобы вернули.

По мере того, как у вагнеровцев, многих из которых привезли в Беларусь прямиком из зоны боевых действий в Украине, будут заканчиваться контракты, в лагере может остаться не более нескольких тысяч человек, предполагают родственники наемников. Многие из них, несмотря на выплаты за участие в войне, так и не смогли решить проблемы с долгами, бывшим заключенным трудно получить загранпаспорт, "дверь в Африку" могут закрыть и строгие требования к состоянию здоровья для желающих работать за рубежом.

В остальном проблемы наемников Пригожина и их родственников не изменились по сравнению с ситуацией на начало 2023 года: многие по-прежнему не получили никакой информации о своих родных и близких, пропавших без вести во время боев в Украине, а те, которым в этом отношении повезло больше, часто жалуются на задержку с оформлением документов, требуемых для захоронения.

Журналисты "Сибирь.Реалий" поговорили с несколькими родственниками наемников, которые ответили на их сообщения в чате. По словам собеседников издания, из-за мятежа Пригожина у них возникли проблемы с выплатами: часть касс, где можно было получить деньги, просто закрылась. Несколько десятков человек, опрошенных редакцией, рассказали, что не получили деньги даже за июнь.

Сколько бы "вагнеровцев" ни осталось в итоге в белорусском лагере, можно предположить, что останутся они там на сравнительно долгий срок. 22 июля стало известно, что Евгений Пригожин создал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Такое же название имела и его основная компания в России, она же является формальным владельцем белорусской "дочки". Юридический адрес белорусского "Конкорда" – все та же деревня Цель Осиповичского района. Сам же Пригожин, который является гендиректором новой фирмы, пока больше времени проводит не в Беларуси, а в России, – об этом пишет проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные о перемещении его бизнес-джета.