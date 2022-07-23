Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Литва сняла запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров между Калининградской областью и остальной территорией России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя "Литовских железных дорог" Мантаса Дубаускаса.

"Клиенты проинформированы, что уже можно везти [...] Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня", – сказал Дубаускас в эфире литовского телеканала LRT в пятницу, 22 июля.

На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно "при осуществлении необходимого контроля". Перевозка военных грузов и продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта.