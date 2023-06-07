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Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

София Сапега

Она передана делегации Приморского края

Россиянка Софья Сапега, находившаяся в заключении в Беларуси, помилована указом авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Агентство БЕЛТА сообщает, что её выпустили из тюрьмы и передали российской делегации, приехавшей из Приморского края, откуда она родом.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил Лукашенко и сказал, что Сапега получила шанс "начать жить заново".

24-летняя на тот момент Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.

Белорусский суд приговорил её к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур.

В апреле этого года Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Ранее она обращалась к Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда её обращение было отклонено.

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