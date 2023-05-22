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В Беларуси помилован бывший главред NEXTA Роман Протасевич

В Беларуси помилован бывший главный редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич, недавно осуждённый к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило государственное агентство БелТА.

В начале мая суд в Минске признал Протасевича виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.

Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.

  • Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
  • Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался её помиловать. Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.
  • Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta "террористической организацией". Теперь их деятельность запрещена на территории страны.

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