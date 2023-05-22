В Беларуси помилован бывший главред NEXTA Роман Протасевич

В Беларуси помилован бывший главный редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич, недавно осуждённый к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило государственное агентство БелТА.

В начале мая суд в Минске признал Протасевича виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.

Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.