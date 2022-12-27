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Дороги к свободе

2022: время войны. Эфир в 20:30

Подводим итоги непростого 2022-го с Марком Фейгиным и Евгением Магдой

Как изменила война Украину, Россию и весь остальной мир? Собеседники Виталия Портникова Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Эфир в 20:30.

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