МАГАТЭ: новый саркофаг над ЧАЭС утратил функции безопасности

Саркофаг на Чернобыльской АЭС после атаки дрона, 14 февраля 2025 года
Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) после атаки беспилотника утратил основные функции безопасности. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам обследования саркофага, повреждённого ударом дрона в феврале 2025 года.

В отчёте МАГАТЭ говорится, что саркофаг "утратил свои основные функции безопасности, включая возможность локализации". Вместе с тем, специалисты агентства не обнаружили необратимых повреждений несущих конструкций или систем мониторинга.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость срочного восстановления защиты.

"На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", – заявил Гросси.

В 2026 году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития планируется провести временный ремонт саркофага, а после завершения войны — полностью восстановить защитное сооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинял Россию в ударе по ЧАЭС. В Кремле это назвали не соответствующим действительности и заявили о возможной украинской провокации.

