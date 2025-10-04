Путин и военный тупик

• Война на истощение закончилась тупиком. Решится ли Путин на вторую мобилизацию? ВСУ ждет “томагавки”.



Итоги 41-й недели Мумин Шакиров подводит с политологом Аббасом Галлямовым, украинским авиаэкспертом Валерием Романенко и основателем исследовательского центра Re:Russia Кириллом Роговым

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+





На следующий день после выступления российского президента на Валдайском форуме в Сочи аэропорт Мюнхена приостановил свою работу из-за угрозы дронов. Отмена рейсов коснулась 3000 пассажиров. До этого БПЛА уже нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, и их российское происхождение подтверждено. В Дании дроны остались неопознанными.

Провоцировать Европу и НАТО Путин начал с конца лета. В публичных выступлениях чаще всего виноватыми за войну в Украине им назначаются европейские политики, которые делают из России врага, и нагнетают истерию, пугая своих граждан войной.

Путин выступал на Валдае почти 4 часа. Кто был его главным зрителем? Комментирует Аббас Галлямов:

– В первую очередь – Запад, Украина, Европа, США. Во вторую, это не менее важно, российский истеблишмент. Ну и в целом российское население. Очень важно было продемонстрировать, что он не меняется. Ситуация для него ухудшается, экономика трещит по швам, общество устало и хочет завершения войны, никакая победа, никакой Донбасс обществу уже не нужны. Удары ВСУ по российской нефтепереработке остановили уже без малого половину нефтепереработки мощностей страны. В этой ситуации все внимательно наблюдают за Путиным. Путин это чувствует и считает принципиально важным продемонстрировать, что он не меняется.

Шоу он продолжает организовывать убедительно

С его точки зрения, демонстрируя упрямство, неготовность прогибаться под обстоятельства, он проецирует силу. По его идее, разочарованные противники, европейские лидеры должны сдаться, звонить Зеленскому со словами “отдай ему Донбасс, иначе он не успокоится”. Путин не меняется, этот месседж он пытался отправить всем, в первую очередь, Западу. Само выступление было выдержано вполне, он отработал качественно, нельзя не признать. У него все плохо: и экономика, и фронт, и так далее, да. А вот шоу он продолжает организовывать достаточно убедительно. И если бы не было объективной реальности, то есть несмотря на огромное количество пролитой крови, неспособности выдавить ВСУ с Донбасса, неспособности защитить российскую нефтепереработку и нефтеэкспортную инфраструктуру от ударов ВСУ – тогда можно было бы впечатлиться. Но когда ты видишь объективную реальность на фронте, в обществе, в экономике, и видишь браваду Путина, понимаешь разницу, её не замаскируешь. Всё, что ему остаётся, это демонстрировать, что ему всё нипочём.

Можно ли назвать его выступление последним предупреждением Западу, Европе, которая помогает Украине и деньгами, и оружием?

– Сама идея красных линий, последнего предупреждения, уже не вызывает ничего, кроме смеха. Похоже, он это почувствовал, и не хочет выглядеть смешным. Он говорит: "Да, поставки Томагавков повысят градус противостояния с США". Но тут же тезис о том, что в целом мы пытаемся наладить диалог. Он пытается показать, что вам будет хуже, но этого месседжа, что “мы вас убьём”, нет. Раньше он пытался это проецировать, теперь пытается избежать.

Путин вновь отпускал комплименты в адрес Трампа. В чём его тактика?

– В том, чтобы не поссориться с Трампом. Он понимает, что Трамп, если разозлится и встанет в такую же негативную позицию, которую когда-то занимал Байден, создаст Путину массу проблем. И в части поставок оружия Украине, поддержки Украины, и в части экономических санкций. Путин пытается усидеть между двух стульев, то есть продолжить боевые действия, надеясь, что украинская оборона всё-таки рухнет, и при этом не поссориться с Трампом.

О Трампе Путин говорил с уважением, несмотря на то, что в США согласовали передачу Киеву разведданных, которые позволят наносить дальнобойными ракетами удары по энергетической инфраструктуре РФ, расположенной вдали от границы. Украинский авиаэксперт Валерий Романенко убежден, что все будет зависеть от количества томагавков, которые получит ВСУ:

– Важны не сами Томагавки, а их количество. Если Трамп передаст хотя бы 100 Томагавков, это конец войны – это то, что я читаю на российских военных пабликах. Они говорят, что Россия уязвима, абсолютной ПВО не существует. Стоит появиться в достаточных количествах украинским Фламинго или американским Томагавкам – и предприятия российского ВПК, и НПЗ в том числе, потому что он снабжают действующую армию, авиацию и флот, будут уничтожены. Что такое два завода шахедов?

У меня нет никакого желания бить по российским жилым кварталам

Допустим, Украина получит 20 томагавков, 18 из них сбили – двух достаточно, чтобы надолго вывести эти заводы полностью из строя. То же самое – предприятия в Московской области. Она хорошо прикрыта, но не существует абсолютной ПВО, это вопрос дальности и боевой части. Украина может по дальности добраться, но это 20-30 кг взрывчатки. Это мелкие царапины. Для военных предприятий это – обвалить кусок стенки или пробить в крыше дырку. А приход 450 кг с Томагавком или тонны с Фламинго – это серьёзно. Нас интересуют российские военные предприятия. При всех наших скромных ресурсах, они будут направлены на их уничтожение. Мы никогда не будем целиться по жилым районам. Это не вызывает у людей желания сдаться, а вызывает желание отомстить, смысла в этом нет. Возле моего дома по 500 метров вокруг разрушены здания, но у меня нет никакого желания бить по российским жилым кварталам. Я хочу, чтобы были уничтожены производители шахедов, Кинжалов, Искандеров, и прочего.

Директор и основатель исследовательского центра Re:Russia Кирилл Рогов считает, что война на истощение закончилась, и новое понятие, которое правильно использовать – военный тупик. С чем Путин столкнулся на этом этапе военной кампании?

– Ему за 3,5 года не удалось построить военную машину, которая показывает очевидное, устойчивое преимущество российской армии на поле боя и позволяет ей продвигаться. Это значит, что ставка, которая делалась аналитиками и Путиным, согласно которой Россия обладает гораздо большим экономическим потенциалом и количеством живой силы, и поэтому будет выигрывать – оказалась ложной.

Почему не получилось?

– Есть два ключевых фактора. Первый – политический. Путин не решился на использование широкой принудительной мобилизации. Это был одноразовый опыт. Но главный фактор – дроны. Дроновая война сделала гораздо менее значимым преимущество в живой силе. Россия набирает 35.000 человек по коммерческому контракту в месяц, и 35.000 примерно теряет убитыми и ранеными. Эти потери гораздо больше, чем с украинской стороны, потому что российская армия пытается наступать, а перед ней стена дронов. Помимо того, что дроны сделали менее значимым преимущество живой силы, они сделали менее значимым фактор экономических преимуществ. Как это было в XX веке, и даже ещё в начале этой войны, что мы слышали? Главные элементы войны – пехота, артиллерия, танки.

Главный фактор - дроны

Сейчас артиллерия и танки оказались настолько уязвимы перед дроновыми атаками, что потеряли своё значение. Дроны удешевили войну, и фактор экономического преимущества оказался не таким важным. А глядя на российскую экономику, можно усомниться, что Путин сможет построить военную машину, которая бы показывала устойчивое преимущество перед украинской. Путин находится в тяжелом положении, ему трудно признать себя “бумажным тигром”, смириться с мыслью, что так его будут видеть и в мире, и в элите внутри России. Два года наступления на Донбасс безуспешного, почти 4 года войны. Если Путин объявляет, что специальная военная операция, которая длится больше трёх лет, и теперь требует всеобщей мобилизации, это внутри России вызовет большое разочарование, и не факт, что поможет.

На войну идут те, кто хочет денег

Но увеличение количества дронов будет пропорционально увеличению количества наступающих бойцов. Сейчас в России существует такой не-мобилизационный баланс: на войну идут те, кто хочет денег. Люди, которые не идут на войну, не сочувствуют их гибели. “Мы своего не отпустили, мы не смогли отремонтировать квартиру, купить новую машину, как это сделали вы, зато мы сохранили своего”. Те, кто остаются, не сочувствуют масштабу потери. Если будет принудительная мобилизация, отношение к потерям резко изменится. Это будет история попытки массовой мобилизации общества. На фоне экономического ухудшения такую попытку можно предпринять, но это опасно.

Какую задачу ставит Путин, провоцируя Европу запусками дронов в глубь Евросоюза и полётами истребителей в зону НАТО?

– Путин “зеркалит” то, что делают украинцы. Украинцы не могут наносить такого вреда России, какой наносит Россия Украине за линией фронта, но они демонстрируют уязвимость России. Дроновые атаки не так дороги, а эффект их весьма значительный, и в пиар-отношении, и в экономическом. Украинцы эффективно бомбардируют российскую промышленную инфраструктуру. Когда Путин запускает дроны над Европой, это не боевые дроны, они не имеют боевого заряда, он демонстрирует Европе её уязвимость, довольно дешёвым способом, намекает, что эта уязвимость может превратиться в реальную. У Европы нет защиты от новой войны, которую научились вести и украинцы, и русские, от дроновой войны.

Запах этой неудачи существует в России

Путин таким образом переходит к войне на истощение. Понимание войны на истощение разбилась о реальность. Оно говорило, что помогать в военном отношении Украине не стоит, это бесполезно, она проиграет. Сейчас этот аргумент не очень весом. Но есть другой аргумент, что не стоит слишком помогать Украине, потому что это опасно для Европы, Европа уязвима. Эту уязвимость Путин и пытается ей показать. Путин потерпел неудачу на первом этапе в этой войне, он не может справиться с Украиной, не сумел провести специальную военную операцию. И запах этой неудачи существует в России. И хотя все усилия режима сосредоточены на том, чтобы запретить всем думать, что эта война была не нужна, что она была ошибкой, запах этой неудачи присутствует. Люди могут не говорить о нём, но они его чувствуют, и это является фундаментальным социальным фактором. Это не заставляет людей ходить на уроки о главном и клясться, что Запад напал на нас. Люди понимают, что Путин напал на Украину, и это нападение оказалось военной и политической неудачей.

Во Франции вышел фильм “Кремлёвский волшебник”. Прототип героя – Сурков, бывший помощник и советник Путина. Есть ли в Кремле люди, способные написать сценарий выхода из тупика для России?

– Сценарий выхода из тупика – задача политиков, задача экспертов. Это не сценарий фильма. Такой сценарий нужен в политическом смысле. И он прост и понятен. Что происходит сегодня в России? Это морок, который людям набросили на голову, как простыню, и заставляют думать, что так выглядит реальность. Люди чувствуют, что их отлучили от реальности. Мощные аргументы есть, которые объясняют бессмысленность и неорганичность этого для России.

Прошедшая четырёхчасовая конференция Путина: на ней он то ли оговорился, то ли пошутил, что он “директор ЦРУ”.

– Там был пассаж про юношу, сына замдиректора ЦРУ, который погиб, сражаясь в Украине на российской стороне. Это был важный для Путина подставной вопрос, в котором Путин пытался обратиться к Трампу, говоря ему, что “мы люди одних взглядов, мы ненавидим либералов, мы должны быть вместе, между нами гораздо больше общего, нас разводят наши общие враги”. Это было важно.



